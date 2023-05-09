أحمد بن سعيد يفتتح معرض المطارات في دبي

دبي (الاتحاد) افتتحت، اليوم في دبي، أعمال الدورة الثانية والعشرين لمعرض المطارات في ظل توقعات أكثر إشراقاً لجهة التعافي التام والمستدام، ونمو الطلب من قبل المسافرين، والتركيز على التنقل المستقبلي، والبنية التحتية المستدامة والابتكار.

وقام سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، صباح اليوم، بتدشين أعمال معرض المطارات السنوي، المعرض الأضخم لهذا العام على صعيد صناعة المطارات، والذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 9 ولغاية 11 مايو 2023.

وقال سموه: «صناعة المطارات عادت تقريباً إلى قوتها الكاملة واستعادت زخم النمو الذي فقدته في معظم أرجاء العالم. وقد تسارعت وتيرة تشييد المطارات الجديدة وتوسعة وترقية المرافق الحالية لضمان تلبية لطلب المستقبلي للمطارات، علاوة على احتياجات وتوقعات المسافرين».

وقام سموه بعد مراسم الافتتاح بجولة على أجنحة العارضين، رافقه فيها لفيف من كبار المسؤولين في قطاع الطيران من داخل وخارج البلاد، حيث تم إطلاع سموه على التقنيات والأجهزة قيد العرض من قبل أكثر من 150 شركة دولية من 20 بلداً حول العالم.

وأضاف سموه: «في حين تتطلع مطارات المنطقة إلى الحفاظ على مكانتها كأفضل المحاور العالمية واستقطاب عددٍ متزايد من المسافرين، فإنها تعمل على الاستثمار في أحدث التقنيات والمفاهيم، مثل القياسات الحيوية و(إنترنت الأشياء)، ومؤخراً الذكاء الاصطناعي، وذلك من أجل تقديم تجربة مطار تتجاوز توقعات عملائها، وتجعل الطيران مستداماً، وتبقيها في صدارة المنافسة».

ويعتبر المعرض التجاري الذي يُقام تحت شعار «معاً لابتكار مطارات المستقبل المستدامة»، المنصة السنوية البينية الأضخم في العالم على صعيد أعمال صناعة المطارات، حيث من المتوقع أن يشهد هذا العام إبرام صفقات كبيرة من قبل أكثر من 100 مشترٍ مُستضاف.

ويقوم العارضون من الولايات المتحدة، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، والدنمارك، وتركيا، وهولندا، والصين، وبلجيكا، وكوريا، والسويد، والعديد من البلدان الأخرى، بما فيها الدولة المضيفة، دولة الإمارات العربية المتحدة، بعرض أحدث المنتجات والتقنيات المبتكرة الرامية لجعل صناعة الطيران آمنة ومستدامة، ولتعزيز الكفاءة وتجربة المسافرين في ظل الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين ونمو صناعة الطيران.

وقال عمر بن غالب، نائب المدير العام، الهيئة العامة للطيران المدني: «تمثل الإدارة الفعالة والمستدامة للحركة الجوية المفتاح لإطلاق العنان لإمكانات صناعة الطيران، وينبغي على أصحاب المصلحة في الصناعة تبني الابتكار والتعاون لخلق تجارب استثنائية للمسافرين، وقيادة الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقاً للمطارات والبيئة».

كما تم أيضاً افتتاح أعمال مؤتمر أمن المطارات في الشرق الأوسط، ومنتدى مراقبة الحركة الجوية، ومنتدى قادة المطارات العالمية، ومؤتمر منظمة المرأة في الطيران، حيث ستناقش مجموعة من الخبراء العالميين وقادة الصناعة وضع هذه الصناعة، وتوجهات ومستقبل السفر، وأمن المطارات، والتعطيل التكنولوجي، وتجربة المسافرين، والاستدامة، فيما تمثل ساحة المطار المستدامة التي يتم تنظيمها بالتعاون مع وكالة دبي الوطنية للسفر الجوي عنصر استقطاب رئيسي. ومن شأن هذه المنتديات والمناقشات أن تسهم بشكل كبير في نمو الصناعة وتوفير المزيد من الفرص لتعزيز الأداء والربحية.

ويعم التفاؤل وسط كل من الشركات والعارضين المشاركين وأصحاب المصلحة في الصناعة بشأن مقدرات النمو، حيث يأملون في الاستفادة من معرض المطارات.

وقالت مي إسماعيل، مديرة المعرض في شركة ار اكس غلوبال، الجهة المنظمة لمعرض المطارات: «تم تنظيم هذا المعرض بدعم قوي من أصحاب المصلحة في صناعة المطارات، حيث يتمحور الاهتمام والتركيز بشكل رئيس على مجالات الحد من استهلاك الطاقة، وتعزيز الكفاءات التشغيلية، وتحسين خدمات المسافرين ومستويات الخدمة الجوية، والتي سيناقشها الخبراء العالميون وقادة الصناعة لاقتراح الحلول».

وقال جعفر داود، نائب رئيس أول لعمليات المطارات في الإمارات، وكالة دبي الوطنية للسفر الجوي: «فخورون بدعم معرض المطارات، الحدث الصناعي المرموق الذي يروج للسلامة والابتكار والاستدامة والتي كانت دائماً في صلب أعمالنا وعملياتنا، حيث نقوم بعرض أحدث مبادراتنا وتقنياتنا المتطورة، ونقدم للمشاركين فرصاً فريدة لاستكشاف مطار المستقبل، ونتطلع إلى الاجتماع مع شركائنا لتبادل الأفكار والدخول في مناقشات هادفة لدفع صناعة الطيران قُدماً».