«بي ايه آي بارتنرز» تقدم عرضاً للاستحواذ على «لوبينج» من «مبادلة كابيتال»

قدمت شركة «بي ايه آي بارتنرز» (بي ايه آي)، العاملة في مجال الأسهم الخاصة، عرضاً ملزماً للاستحواذ على مجموعة «لوبينج جروب» لتشغيل الحدائق الترفيهية في أوروبا، من شركة مبادلة كابيتال والبنك الاستثماري الوطني الفرنسي (بي بي آي فرانس) في صفقة لم يكشف النقاب عن تفاصيلها.

يقع مقر «لوبينج جروب» الرئيسي في باريس، وتمتلك المجموعة وتدير 18 حديقة ترفيهية محلية وإقليمية مرموقة، بما في ذلك الحدائق الترفيهية، وحدائق الألعاب المائية، وحدائق الحياة البرية، وأحواض الأسماك، وتجذب هذه الحدائق سنوياً أكثر من ستة ملايين زائر، وتتوزع على ثماني دول أوروبية بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وسويسرا وهولندا وكرواتيا وألمانيا والبرتغال.

استفادت «لوبينج» تحت ملكية مبادلة كابيتال، من استثمارات النمو الكبيرة لتعزيز محفظتها الحالية، علاوة على التوسع من خلال عمليات الدمج والاستحواذ المتعددة، وخلق وإيجاد القيمة للعملاء من خلال توفير تجارب عالية القيمة وبأسعار معقولة للعائلات في أجواء ودية وآمنة في جميع أنحاء أوروبا.

وعند إتمام الصفقة، ستبرم «بي ايه آي» شراكة مع فريق الإدارة الحالي في «لوبينج» لتعزيز مسيرة نمو الشركة وإضافة هذه المجموعة من الحدائق الترفيهية لمحفظة أعمالها. وتعتمد «بي ايه آي» على خبرتها في قطاع الترفيه الخارجي، والتي تشمل الاستثمارات السابقة في فنادق توفر خدمات المبيت والإفطار، وكذلك «روومبوت أند يوروبين كامبينغ جروب» لتعزيز مكانة «لوبينج» كمشغّل رائد في هذا القطاع في أوروبا.

وسيستمر فريق الإدارة الحالي والمميز في «لوبينج» بإدارة أعمال الشركة، بما في ذلك المؤسسين المشاركين «لوران برولوي» و«ستيفاني دا كونا»، اللذين سيحتفظان بحصة كبيرة في أعمال الشركة.

وقال برتراند مونييه، الشريك في «بي ايه آي بارتنرز»: «تعد لوبينج شركة حديثة ذات آفاق وتطلعات مميزة. وبفضل موقعها في قطاع الترفيه المرن ذو الميزانية المحدودة، تتمتع المجموعة بمكانة جيدة للاستفادة من الإمكانات والفرص الواعدة طويلة الأمد التي تدعم سوق الحدائق الترفيهية المحلية. ونتطلع إلى دعم فريق الإدارة الحالي لهيكلة عمل المجموعة استعداداً للفصل التالي من مسيرة النمو، والأهم من هذا، مواصلة العمل على تقديم تجربة ترفيهية مميزة لمرتادي الحدائق».

من جانبه قال لوران برولوي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في «لوبينج»: «تجلب هذه الصفقة الفائدة لجميع أصحاب المصلحة، وتمثّل فصلاً جديداً ومهماً حيث نواصل العمل لنصبح الجهة الرائدة أوروبياً في مجال الحدائق الترفيهية الإقليمية. وأود أن أتقدم بالشكر لشركة مبادلة كابيتال، وكذلك البنك الاستثماري الوطني الفرنسي (بي بي آي فرانس) على مساهمتهم القيمة في نجاح مجموعة لوبينج على مدى السنوات الماضية، والتي شهدت تحديات غير مسبوقة في هذا القطاع».

بدوره، قال أنطون غانم، رئيس أعمال الاستثمار في الأسهم الأوروبية الخاصة بشركة مبادلة كابيتال: «استمتعنا حقاً بالشراكة مع لوران وستيفاني وكذلك الآلاف من موظفي لوبينج وملايين العملاء. لقد قام فريق إدارة (لوبينغ) بعمل رائع في توسيع نطاق الأعمال وتحويل حدائقهم الترفيهية لتكون من بين الأفضل في أوروبا، وكذلك تسيير الأعمال خلال فترة تفشي جائحة كوفيد والظروف الصعبة التي رافقتها، والتي أعادت التأكيد على جودة فريق العمل وولاء قاعدة عملاء المجموعة. نحن فخورون بما حققناه معاً، وكلنا ثقة بأن مسيرة لوبينج سوف تستمر في الازدهار في السنوات القادمة بدعم من شركة (بي ايه آي بارتنرز)».

يشار إلى أن صفقة الاستحواذ ستعرض على الهيئات التمثيلية للموظفين في شركة «لوبينج»، كما تخضع الصفقة لموافقة الجهات المعنية بمكافحة الاحتكار.