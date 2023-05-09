771 مليون درهم حجم التصرفات العقارية في عجمان خلال أبريل

سجلت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان خلال شهر أبريل الماضي 579 تصرفاً عقارياً بقيمة 771 مليون درهم وبنمو 6 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات 554 مليون درهم.

وشهد حي «المويهات 1» أعلى قيمة مبايعة بـ 72 مليون درهم.

وقال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري: إن المعطيات الواردة في التقرير العقاري الشهري تؤكد محافظة السوق العقاري في عجمان على زخمه ومستوياته الإيجابية، بالنظر إلى تزايد حجم الاستثمارات العقارية وتنامي الطلب المباشر على العقارات بمختلف أنواعها لا سيما في ظل البنية التحتية المتكاملة والتطور المستمر الذي تشهده منظومة العمل في مختلف القطاعات الحيوية.

وأضاف أن الدائرة سجلت 113 عملية رهن قيمتها 140 مليون درهم وتم تسجيل أعلى قيمة رهن بـ 8.8 مليون درهم في منطقة «الجرف الصناعية 1»، وجاء حي «الياسمين» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً يليه كل من «الزاهية» و«الحليو 2»، كما تصدر مشروع «عجمان ون» قائمة المشاريع الرئيسية الأكثر تداولاً متقدماً على كل من مشروعي «مدينة الإمارات» و«أبراج الهورايزون».