«ملتقى الاستثمار» يوقع مذكرة تفاهم مع «هب71»

وقّع ملتقى الاستثمار السنوي 2023 مذكرة تفاهم مع هب71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، للتعاون ووضع سياسات مبتكرة تعزز من قطاع الشركات الناشئة في دولة الإمارات. وتم توقيع الاتفاقية من قبل كل من هاشم الكعبي، رئيس خدمات الشركات في هب71 ووليد فرغل، المدير العام لملتقى الاستثمار السنوي. ومن المتوقع أن تحقق الاتفاقية فوائد كبيرة لـ هب71 كشريك رسمي في النظام البيئي لملتقى الاستثمار السنوي 2023. من جانبه، قال وليد فرغل في تعليقه على الاتفاقية: «يمثّل ملتقى الاستثمار السنوي 2023 حدثاً مميزاً لكافة العقول المبتكرة والخلاقة من جميع أنحاء العالم لعرض أفكارهم ومنتجاتهم. ومن خلال الشراكة مع هب71، فإننا سعداء بأننا سنتمكن من الاستفادة من خبراتهم الواسعة ومعرفتهم الثرية في قطاع التكنولوجيا. ولا شك أن هذه الشراكة ستعزز من الجودة الشاملة للحدث وتزود الحضور بتجربة مميزة تثري خبرتهم. أضف إلى ذلك فإن هذا التعاون يمثل شهادة على التزام دولة الإمارات بتعزيز نظام بيئي مزدهر للشركات الناشئة. وكانت دولة الإمارات دائماً في طليعة الابتكار وريادة الأعمال، ولا شك أن هذه الشراكة ستدعم مساعينا في تأسيس نظام بيئي متكامل ومستدام للشركات الناشئة. وأننا واثقون من أن الدعم الذي تقدمه هب71 سيمكننا من تحقيق هدفنا في دعم الابتكار وريادة الأعمال في دولة الإمارات. ونتطلع إلى خلق حدث مميز يلهم ويمكّن رواد العالم من أنحاء العالم». يذكر أن هب71 هي منظومة بيئية عالمية للتكنولوجيا تقدم الدعم للشركات الناشئة ورواد الأعمال من أنحاء العالم. ومن خلال شبكتها الواسعة من الأعضاء والمستثمرين وخبراء القطاع، تمكنت المؤسسة من مساعدة العديد من الشركات الناشئة في نمو وتوسيع أعمالهم. وبصفتها الشريك الرسمي للنظام الإيكولوجي في ملتقى الاستثمار السنوي 2023، ستتمكّن الشركات الناشئة التي ترغب في توسيع أعمالها في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة من الحصول على المزيد من المعلومات عن هب 71 وتسهيل التواصل معهم. ومن المتوقع أن تستفيد الشراكة من نقاط القوة في كلا من هب 71 وملتقى الاستثمار السنوي لتطوير استراتيجيات مبتكرة وفعالة تدعم النظام البيئي في دولة الإمارات العربية المتحدة فضلاً عن تعزيزها النمو.