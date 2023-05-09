الأسهم اليابانية تقفز مدعومة بنتائج قوية للشركات

صعدت الأسهم اليابانية اليوم الثلاثاء وسجل المؤشر نيكاي أعلى مستوى إغلاق في 16 شهرا مدعوما بارتفاع أسهم شركات صناعة الصلب على خلفية أرباح قوية للشركات. وقفز سهم جيه.إف.إي هولدنجز 14.5 بالمئة مسجلا أكبر مكاسبه في 14 عاما بعدما توقعت ثاني أكبر شركة لصناعة الصلب في اليابان زيادة الأرباح مع تعافي الطلب على السيارات. وزاد سهم كاواساكي كيسن كايشا 9.3 بالمئة بعد نتائج فصلية فاقت التوقعات وبعدما رفعت الشركة توقعاتها للتوزيعات. وصعد المؤشر نيكاي 1.01 بالمئة إلى 29242.82 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ يناير 2022. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.27 بالمئة إلى 2097.55 نقطة مسجلا أعلى إغلاق منذ سبتمبر أيلول 2021. وزاد سهما نيبون ستيل كورب وكوبي ستيل أكثر من خمسة بالمئة لكل منهما. وسجل مؤشرا شركات الصلب وتجارة الجملة أفضل أداء ضمن المؤشرات الفرعية لبورصة طوكيو. وكان مؤشر شركات النقل الجوي الخاسر الوحيد ضمن المؤشرات الفرعية ونزل 0.54 بالمئة.