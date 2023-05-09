تراجع الأسهم الأوروبية.. والأسواق بانتظار بيانات أميركية مهمة

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء وتصدر سهم إس.بي.بي السويدية الخاسرين بعدما أجلت الشركة توزيعات الأرباح، بينما استمر حذر المستثمرين قبل صدور بيانات اقتصادية أميركية مهمة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 07.06 بتوقيت جرينتش، مع ترقب المستثمرين لبيانات أسعار المستهلكين الأميركية التي تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع بحثا عن إشارات حول ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يتوقف مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة.

وهبط سهم إس.بي.بي 7.7 بالمئة بعدما قالت الشركة السويدية أمس الاثنين إنها تؤجل سداد توزيعات الأرباح ولن تطرح حقوق ملكية بقيمة 2.63 مليار كرونة سويدية (259.1 مليون دولار) بعد أن خفضت ستاندرد اند بورز جلوبال تصنيفها الائتماني.

وحد من الخسائر ارتفاع سهم بنك بانكو بي.بي.إم 4.9 بالمئة بعدما رفع ثالث أكبر بنك في إيطاليا الأرباح المستهدفة لهذا العام والعام المقبل بعد تحقيق أرباح أقوى من المتوقع في الربع الأول.

وارتفع سهم فريزينيوس ميديكال كير 1.4 بالمئة بعدما أعلنت الشركة الألمانية المتخصصة في الرعاية الصحية عن انخفاض أقل من المتوقع في الدخل التشغيلي المعدل في الربع الأول.