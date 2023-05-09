«برجيل» تسجل 43% نمواً في صافي الربح

بلغ صافي ربح برجيل القابضة خلال الربع الأول من العام الجاري 121.3 مليون درهم، بزيادة 43.4%، ونمت الإيرادات 11.6% إلى 1.1 مليار درهم، مدفوعة بنمو نسبته 32.6% في أعمال مدينة برجيل الطبية الرائدة. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 241.6 مليون درهم، بزيادة 13.4% على أساس سنوي، مع استقرار هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين عند 22.3%. شهدت أعداد مرضى العيادات الخارجية والمرضى الداخليين زيادة بنسبة 16.5% و26.9% على التوالي. قال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة: «حققت المجموعة إنجازات كبيرة على صعيد توسعها الجغرافي، وأطلقت»عيادة بالي الشرق الأوسط«التي توفر رعاية تقويم العظام المتخصصة على مستوى عالمي للأشخاص الذين يعانون من الأمراض العضلية الهيكلية. ونتطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل من خلال التركيز على توسيع نطاق الرعاية التخصصية المعقدة عالية الجودة التي تعزز الإيرادات، مع إضافة قدرات جديدة لفريقنا، من أجل تعزيز مكانتنا كمرجعية طبية رئيسية في المنطقة وخارجها، ونحن على يقين من أن مبادراتنا الاستراتيجية ستمكّننا من الاستمرار في خدمة مرضانا بشكل أفضل وتوفير أحدث العلاجات والتقنيات الطبية في المنطقة».