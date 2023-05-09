الأربعاء 10 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

سهم «أرامكو» يرفع المؤشر السعودي

متعامل في سوق الأسهم السعودية
9 مايو 2023 15:10

ارتفع المؤشر السعودي في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء 0.5 بالمئة مدعوما بقفزة بلغت أربعة بالمئة لسهم شركة النفط السعودية أرامكو، بعد أن تجاوز صافي الدخل في الربع الأول توقعات السوق، على الرغم من انخفاضه 19 بالمئة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. وزاد صافي الدخل 3.75 بالمئة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، وقالت الشركة إنها قررت توزيع أرباح قدرها 19.5 مليار دولار عن الربع الأول. ومن بين الرابحين الآخرين سهم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري الذي صعد 2.6 بالمئة بعد الإعلان عن ارتفاع كبير في الأرباح الفصلية.

المصدر: رويترز
شركة أرامكو السعودية
سوق الأسهم السعودية
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
قطاع الإسكان يتربع على قائمة أولويات القيادة في إمارة أبوظبي
الإمارات
قطاع الإسكان يتربع على قائمة أولويات القيادة في إمارة أبوظبي
اليوم 01:42
أنور قرقاش
الإمارات
أنور قرقاش يؤكد أهمية الاستعداد المبكر للتعامل مع الأزمات
اليوم 01:42
محمد البواردي وأنور قرقاش وكبار الحضور خلال القمة
الإمارات
خبراء دوليون لـ «الاتحاد»: الإمارات «لاعب مؤثر وفاعل» في إدارة الأزمات محلياً ودولياً
اليوم 01:42
«التنمية الأسرية» تعزّز التواصل المستدام مع الأسر عبر «جيران للكل»
الإمارات
«التنمية الأسرية» تعزّز التواصل المستدام مع الأسر عبر «جيران للكل»
اليوم 01:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©