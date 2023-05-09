سهم «أرامكو» يرفع المؤشر السعودي

ارتفع المؤشر السعودي في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء 0.5 بالمئة مدعوما بقفزة بلغت أربعة بالمئة لسهم شركة النفط السعودية أرامكو، بعد أن تجاوز صافي الدخل في الربع الأول توقعات السوق، على الرغم من انخفاضه 19 بالمئة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. وزاد صافي الدخل 3.75 بالمئة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، وقالت الشركة إنها قررت توزيع أرباح قدرها 19.5 مليار دولار عن الربع الأول. ومن بين الرابحين الآخرين سهم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري الذي صعد 2.6 بالمئة بعد الإعلان عن ارتفاع كبير في الأرباح الفصلية.