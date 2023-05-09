الذهب في نطاق ضيق وسط ترقب بيانات التضخم الأميركية

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم الثلاثاء قبل بيانات التضخم الأميركية التي يترقبها المستثمرون بحثا عن أدلة على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وظل الذهب في المعاملات الفورية دون تغيير عند 2023.41 دولار للأوقية (الأونصة) وبحلول الساعة 0232 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2030.10 دولار.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين غداً الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 25.61 دولار للأوقية.

كما صعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1073.23 دولار وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1548.58 دولار.