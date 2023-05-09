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النفط ينخفض وسط تعاملات حذرة قبل بيانات التضخم الأمريكية

النفط ينخفض وسط تعاملات حذرة قبل بيانات التضخم الأمريكية
9 مايو 2023 07:48

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء لتقلص بذلك مكاسب قوية خلال الجلستين السابقتين في ظل حذر الأسواق قبل إعلان بيانات التضخم الأميركية لشهر أبريل مما سيلعب دوراً في قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) القادم إزاء أسعار الفائدة.


وانخفض سعر خام برنت 31 سنتاً أو 0.4 بالمئة إلى 76.70 دولار ونزل خام غرب تكساس الوسيط 23 سنتاً أو 0.3 بالمئة إلى 72.92 دولار في الساعة 0005 بتوقيت جرينتش.

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وتنتظر الأسواق أرقام تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أبريل والمقررة غداً الأربعاء تحسباً لأي مؤشر على القرار التالي بخصوص الفائدة.

وعلى الرغم من تراجع أسواق النفط كثيراً الأسبوع الماضي فإن الأسعار ارتفعت يومي الجمعة والاثنين مع هدوء المخاوف من ركود في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم ورأى بعض المتعاملين أن تراجع النفط الخام لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع بسبب مخاوف الطلب أمر مبالغ فيه.

 

المصدر: وكالات
النفط
أسعار النفط
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