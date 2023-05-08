صندوق خليفة يدعم 5 مشاريع مشاركة

أبوظبي (وام)

يقدم صندوق خليفة لتطوير المشاريع الدعم لخمسة مشاريع مشاركة في «ملتقى الاستثمار السنوي 2023» أحد أكبر الملتقيات الاستثمارية في العالم، والذي انطلقت فعاليات دورته الثانية عشرة اليوم. ويوفر الملتقى منصة لأصحاب المشاريع والمستثمرين للتواصل ومشاركة الأفكار والرؤى، ويتيح لهم استكشاف فرص وآفاق استثمارية قيمة في منطقة الشرق الأوسط. يذكر أن المشاريع المشاركة المدعومة من صندوق خليفة هي: منصة كروز، منصة انشوركو، دال للتكنولوجيا، ريست هيرو، وآر مي إندستيرز. وتنتمي هذه المشاريع إلى قطاعات مختلفة من ضمنها القطاع الرقمي، وقطاع التأمين الإلكتروني، والحلول المتكاملة. وتعكس مشاركتها في ملتقى الاستثمار السنوي 2023 التزام صندوق خليفة في دعم نمو وتطوير المشاريع في دولة الإمارات.

وقالت علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة: «فخورون بدعم مشاركة هذه المشاريع الخمسة في ملتقى الاستثمار السنوي 2023، حيث تتيح هذه الفعالية الفرصة لأصحاب المشاريع والمستثمرين الالتقاء والتواصل لاستكشاف فرص جديدة لتنمية أعمالهم وتطويرها، ونحن على ثقة بأنه من شأن تلك المشاريع أن تحدث تطوراً في القطاعات التي تندرج ضمنها لذلك نحرص على دعم جهود أصحابها في توسعة انتشارها وتنميتها لتسهم بذلك في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات».