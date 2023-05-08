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الاقتصادي

الزيودي: 45.5 مليار دولار التبادل التجاري مع الهند

الزيودي خلال الجلسة
9 مايو 2023 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

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قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، خلال جلسة بمناسبة مرور عام على اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الهند عقدت ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي، أمس، بأبوظبي، إن أحد الأهداف المركزية للاتفاقية هو زيادة تدفق السلع والخدمات بين بلدينا، ومن خلال القيام بذلك، تحفيز قطاعات التصدير الرئيسية، ودفع الإنتاج الصناعي، وبدء حقبة جديدة مثيرة من الازدهار.
وكشف الزيودي عن أن أحدث الأرقام التي يعلنها للمرة الأولى، تؤكد وتيرة التقدم التي تحققت خلال الفترة ما بين 1 مايو 2022 و31 مارس 2023، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 45.5 مليار دولار في أول 11 شهراً من اتفاقية، مسجلة زيادة بنسبة 7% عن الفترة المقابلة قبل 12 شهراً.
وقال: جاءت هذه الأرقام وسط انخفاض حاد في التجارة العالمية في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي، مما يثبت «أننا مركز جديد للنمو».
وأضاف أن الأكثر إثارة للإعجاب، أرقام الربع الأول من عام 2023، حيث بلغ إجمالي التجارة الثنائية 13.3 مليار دولار، بزيادة 24.7% عن الربع السابق.
إنه أيضاً أعلى بنسبة 5.4% من الربع الأول من عام 2022. 
وأضاف: ارتفعت الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 33% مقارنة بالربع الرابع من عام 2022
وارتفعت إعادة الصادرات من الهند بنسبة 31.5%.
وقال: كل هذا يعني أننا في طريقنا لتجاوز علامة الخمسين مليار دولار بسهولة بحلول نهاية العام، واتخاذ خطوة كبيرة نحو هدفنا البالغ 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

ثاني الزيودي
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