10 مليارات درهم الاستثمارات في مدينة مصدر

أبوظبي (الاتحاد)

قال أحمد باقحوم الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر، إنه يوجد حالياً أكثر من 1100 شركة في مدينة مصدر، منها شركات ناشئة وأخرى عالمية كبرى، ووكالات عالمية، تمثل محوراً مهماً على مستوى المنطقة والعالم كمحور للشركات الاستراتيجية.

وأضاف أن القيمة الإجمالية للاستثمارات التراكمية منذ انطلاق المدينة في 2009 تبلغ نحو 10 مليارات درهم، وتسجل نمواً سنوياً بنسبة تتراوح بين 10% و15%، وهي وتيرة تتسارع باستمرار، مبيناً أن النمو يمكن أن يرتفع العام الجاري إلى نحو 20%. وأوضح باقحوم أن الشركة أعلنت طرح مشروعين كبيرين خلال العام الحالي، إجمالي التكلفة 1.2 مليار درهم على مدى عامين حتى استكمال المشروعين. وبين أن نسبة الإشغال في مدينة مصدر تتجاوز 99% حالياً؛ ولذلك طرحنا مشروعين جديدين للتوسع. وقال: مدينة مصدر تقدم حوافز كثيرة للشركات والمستثمرين في مجال تسهيل الإجراءات إضافة إلى حوافز مالية، بما في ذلك الشركات الناشئة، لاسيما في قطاع الطاقة المتجددة. وأوضح أن مبنى جديداً سيجهز في شهر أكتوبر المقبل، فيما ستُجهز مبانٍ أخرى خلال العام المقبل.