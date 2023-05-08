«سولوشنز+» التابعة لمبادلة ترعى جولة «كلاود وورلد»

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت «سولوشنز+» الشركة الرائدة في مجال الخدمات المشتركة، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، في جولة «كلاود وورلد» العالمية لشركة أوراكل، والتي أقيمت فعالياتها في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، وهي الجولة التي توفر العديد من الفرص للتعرف على طبيعة عمل الشركات لإيجاد الحلول للتحديات المعقدة التي تواجه أعمالها، والتعرف على أحدث الابتكارات في مجال البنية التحتية للخدمات السحابية وقواعد البيانات والتطبيقات، علاوة على اكتشاف كيفية تطوير القدرات السحابية.

واستضافت شركة «أواركل» خلال الحدث العالمي، عدداً من جلسات التعارف وتأسيس علاقات العمل، بحضور بارز لشركة «سولوشنز+»، حيث وفرت الجلسات للحضور والخبراء والعاملين في هذا القطاع منصة للتعارف وتبادل الخبرات والآراء ووجهات النظر وبحث فرص التعاون والعمل المشترك.

وبهذه المناسبة، قال ناصر النبهاني، الرئيس التنفيذي لشركة «سولوشنز+»: «سعداء بالمشاركة في جولة كلاود وورلد العالمية لشركة أوراكل، ونرى أن هذه النوعية من الفعاليات توفر فرصًا مهمة وفريدة من نوعها لتعزيز الابتكار في مجال تقنية المعلومات وتمكين خبراء القطاع من التواصل ومشاركة أفكارهم وتأسيس علاقات تعاون مفيدة لجميع الأطراف. ومن خلال خبرائنا في مجال تقنية المعلومات، وبصفتنا شريكًا موثوقًا، سنواصل الارتقاء بمستوى أداء عملائنا، ومساعدتهم على مواكبة المتغيرات في أعمال وتحقيق طموحاتهم، فلدينا نظرة مستقبلية متفائلة جدًا بخصوص قطاع تقنية المعلومات».