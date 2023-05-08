الثلاثاء 9 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«سولوشنز+» التابعة لمبادلة ترعى جولة «كلاود وورلد»

«سولوشنز+» التابعة لمبادلة ترعى جولة «كلاود وورلد»
9 مايو 2023 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الإمارات الدولية للاستثمار» ترفع حصتها في «أبوظبي الإسلامي» إلى 47%
تفاهم بين «الأمن السيبراني» و«أوراكل»

شاركت «سولوشنز+» الشركة الرائدة في مجال الخدمات المشتركة، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، في جولة «كلاود وورلد» العالمية لشركة أوراكل، والتي أقيمت فعالياتها في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، وهي الجولة التي توفر العديد من الفرص للتعرف على طبيعة عمل الشركات لإيجاد الحلول للتحديات المعقدة التي تواجه أعمالها، والتعرف على أحدث الابتكارات في مجال البنية التحتية للخدمات السحابية وقواعد البيانات والتطبيقات، علاوة على اكتشاف كيفية تطوير القدرات السحابية.
واستضافت شركة «أواركل» خلال الحدث العالمي، عدداً من جلسات التعارف وتأسيس علاقات العمل، بحضور بارز لشركة «سولوشنز+»، حيث وفرت الجلسات للحضور والخبراء والعاملين في هذا القطاع منصة للتعارف وتبادل الخبرات والآراء ووجهات النظر وبحث فرص التعاون والعمل المشترك.
وبهذه المناسبة، قال ناصر النبهاني، الرئيس التنفيذي لشركة «سولوشنز+»: «سعداء بالمشاركة في جولة كلاود وورلد العالمية لشركة أوراكل، ونرى أن هذه النوعية من الفعاليات توفر فرصًا مهمة وفريدة من نوعها لتعزيز الابتكار في مجال تقنية المعلومات وتمكين خبراء القطاع من التواصل ومشاركة أفكارهم وتأسيس علاقات تعاون مفيدة لجميع الأطراف. ومن خلال خبرائنا في مجال تقنية المعلومات، وبصفتنا شريكًا موثوقًا، سنواصل الارتقاء بمستوى أداء عملائنا، ومساعدتهم على مواكبة المتغيرات في أعمال وتحقيق طموحاتهم، فلدينا نظرة مستقبلية متفائلة جدًا بخصوص قطاع تقنية المعلومات».

مبادلة للاستثمار
أوراكل
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
موضوعية
الإمارات
كوادر إماراتية طبية: الإمارات تحقق إنجازات نوعية في مجال الرعاية الصحية
اليوم 13:09
الاتحاد يقطع خطوة إلى «مونديال الأندية»
الرياضي
الاتحاد يقطع خطوة إلى «مونديال الأندية»
اليوم 13:03
شباب الأهلي يطلب تنظيم نهائيات غرب آسيا للسلة
الرياضي
شباب الأهلي يطلب تنظيم نهائيات غرب آسيا للسلة
اليوم 13:00
برعاية رئيس الدولة.. معرض أبوظبي الدولي للكتاب ينطلق 22 مايو
الإمارات
برعاية رئيس الدولة.. معرض أبوظبي الدولي للكتاب ينطلق 22 مايو
اليوم 12:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©