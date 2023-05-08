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الاقتصادي

الكونغو الديموقراطية: تربطنا علاقات اقتصادية قوية مع الإمارات

الكونغو الديموقراطية: تربطنا علاقات اقتصادية قوية مع الإمارات
8 مايو 2023 23:06

أكد معالي جيان لوسيان تونجب وزير التجارة الخارجية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن بلاده تربطها علاقات اقتصادية قوية مع دولة الإمارات وعبر عن تطلعها إلى مزيد من التعاون المثمر من خلال زيادة التجارة والاستثمارات خلال السنوات القادمة.
وقال تونجب في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش مشاركته في ملتقى الاستثمار السنوي المنعقد في أبوظبي، إن جمهورية الكونغو الديمقراطية تستهدف جذب المستثمرين من دولة الإمارات لا سيما وأنهم يتميزون بالجدية والمصداقية والديناميكية.
وأضاف: «في الكونغو منفتحون على الاستثمارات من دولة الإمارات وجاهزون لاستقبال المستثمرين في مختلف القطاعات والمجالات التي نمتلك فيها قدرات هائلة».
وأوضح أن ملتقى الاستثمار السنوي يعد فرصة جيدة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة التي تقدمها الكونغو للمستثمرين في قطاعات اقتصادية مختلفة، بما فيها التعدين والطاقة والبنية التحتية والزراعة والصناعة والسياحة ومصايد الأسماك والبيئة، الأمر الذي يجعل من الكونغو واحدة من الوجهات المفضلة للاستثمارات الواعدة.
وأشار معاليه إلى ما تتميز به الكونغو الديمقراطية من موقع جغرافي مركزي في قلب القارة الأفريقية مما يمنحها دور الارتباط ليس فقط بين الدول التسع المحيطة بها، ولكن أيضًا بين مختلف أرجاء القارة، وبالتالي توسيع سوقها المحلي، ولديها تنوع كبير في الموارد الطبيعية، بما في ذلك النفط وغاز الميثان والنحاس والكوبالت والذهب والألماس والكولتان والمعادن الثمينة الأخرى، موضحا أن الكونغو تشكل سوقًا استهلاكيًا كبيراً وتوفر فرصاً واعدة لأي مستثمر محتمل.
وأعرب تونجب عن تقدير بلاده والعالم أجمع لدور الإمارات ومكانتها الرائدة والتي باتت مقصداً عالمياً ونموذجاً متميزاً في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية، مشيراً إلى أن الإمارات لها علاقات اقتصادية وتجارية متميزة مع جميع دول العالم.
وأشار معالي وزير التجارة الخارجية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى أن دولة الإمارات تستحوذ على النصيب الأكبر من صادرات بلاده من المعادن الثمينة.

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