قفزة في أسعار النفط مع بدء انحسار مخاوف الركود

ارتفعت أسعار النفط بنسبة ثلاثة بالمئة تقريباً اليوم الاثنين مع انحسار المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة، واعتقاد المتعاملين بأن الانخفاض الأخير في أسعار الخام كان مبالغاً فيه بعد تسجيلها هبوطاً لثلاثة أسابيع على التوالي للمرة الأولى منذ نوفمبر.

وساعد تقرير أفضل من المتوقع للوظائف بالولايات المتحدة لشهر أبريل أسعار النفط على الارتفاع أربعة بالمئة تقريباً يوم الجمعة، على الرغم من أن قوة سوق العمل يمكن أن تدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وارتفع خام برنت 1.83 دولار أو 2.4 بالمئة إلى 77.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 12.00 بتوقيت جرينتش. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.06 دولار أو 2.9 بالمئة ليصل إلى 73.40 دولار.

وقالت تينا تينج المحللة في سي.إم.سي ماركيتس «انتعاش النفط يأتي في أعقاب ارتفاع أسهم الطاقة في وول ستريت يوم الجمعة الماضي بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن بيانات قوية للوظائف مما هدأ المخاوف من حدوث ركود اقتصادي وشيك».

وكان خام برنت قد اختتم الأسبوع الماضي منخفضا نحو 5.3 بالمئة بينما تراجع الخام الأميركي 7.1 بالمئة حتى بعد انتعاش الأسعار يوم الجمعة. وانخفض الخامان على مدى ثلاثة أسابيع متتالية للمرة الأولى منذ نوفمبر.

وقال أولى هانسن رئيس إدارة استراتيجية السلع في ساكسو بنك إن الانخفاض الأخير لأسعار النفط كان مبالغا فيه على ما يبدو.

وذكر «حالة البيع المكثف في السوق مع تلقي برنت دعماً قبل انخفاض الأسعار في مارس آذار أجبرا البائعين على المكشوف الجدد على البحث عن غطاء، مما قد يؤكد أن عمليات البيع الأخيرة كان مبالغاً فيها».

وقال محللون من جولدمان ساكس يوم السبت إن المخاوف بشأن الطلب على المدى القريب وزيادة الإمدادات كان «مبالغاً فيها».

وتبدأ جولة من التخفيضات الطوعية للإنتاج من بعض دول تحالف أوبك بلس، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها، هذا الشهر. ويعقد التحالف اجتماعه التالي في الرابع من يونيو حزيران.

ومن المتوقع أن تصدر الولايات المتحدة يوم الأربعاء تقريراً عن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل نيسان وهو ما يمكن أن يؤثر على قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.

وتصدر أوبك أحدث تقرير شهري عن سوق النفط يوم الخميس، والذي سيقدم قراءة محدثة لتوقعات العرض والطلب.