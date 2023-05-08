369 مليون درهم إيرادات «الياه سات» خلال الربع الأول

سجلت شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات» خلال الربع الأول من العام الجاري إيرادات قدرها 369 مليون درهم، بزيادة 2% على أساس سنوي، مدعومة بنمو 29% في قطاع «الحلول المدارة» وكذلك استمرار نمو أنشطة «البنية التحتية» و«حلول البيانات».

وزادت الأرباح المُطبعة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 8% إلى 231 مليون درهم، مُحققةً هامشاً فائقاً نسبته 63%. نما صافي الدخل المطبّع بنسبة 46% على أساس سنوي ليصل إلى 108 مليون درهم بزيادة 29%. بلغت الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها 7 مليارات درهم، بما يعادل 4.4 أضعاف إيرادات الإثني عشر شهراً الماضية. تتمتع المجموعة بوضع مالي قوي مع مستوى سلبي لصافي الديون، ومركز نقدي صلب ورؤية طويلة الأجل للتدفقات النقدية المستقبلية، مما يعزز قدرتها على الاستثمار من خلال النمو العضوي كما العمليات الاستحواذية الانتهازية، مع الحفاظ على سياسة جذابة لتوزيعات متنامية للأرباح. صافي كلفة تمويلية منخفضة بل سلبية، الأمر الذي أسهم في دعم صافي الدخل، إذ تجاوزت إيرادات التمويل كلفة التمويل نتيجة ارتفاع الأرصدة النقدية وارتفاع أسعار الفائدة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأكدت الشركة المضي قدماً لزيادة توزيعات الأرباح السنوية لعام 2023 بنسبة 2% على الأقل لتصل إلى 16.46 فلس لكل سهم أي ما يوازي 402 مليون درهم استناداً إلى آخر سعر إغلاق للسهم وهذا يعني عائداً سنويًا لتوزيعات الأرباح بنسبة تزيد على 6%.

وتقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الياه سات»:

«سجلت شركة 'الياه سات' بداية قوية للعام الجديد وسط تركيز متواصل على تعزيز كل من أعمالنا الحكومية الأساسية والقطاعات التجارية، مع مواصلة جهودنا لأمثلة التكاليف التشغيلية في جميع القطاعات. وسوف يُسهم القمر الصناعي المُرتقب الثريا-4 NGS، المُزمع إطلاقه في العام المقبل، علاوة على إمكانية إطلاق قمرين صناعيين مُحتملين هما الياه 4 والياه 5، في تعزيز هذا التوجه وتمكين الشركة من اغتنام فرص نمو فريدة من نوعها».

وأضاف الهاشمي: «نحن نعمل أيضًا على تنفيذ العديد من المبادرات المُعلنة سابقاً من جانبنا بالتعاون مع شركاء محليين وعالميين في قطاعات متنوعة ومنها إنترنت الأشياء عبر الأقمار الصناعية، وتحقيق التكامل الرأسي لسلسلة القيمة، وخدمات الاتصال المباشر بين الأقمار الصناعية والأجهزة المحمولة، وأنشطة المراقبة الأرضية».

واختتم الهاشمي بقوله: «يستقطب قطاع الأقمار الصناعية استثمارات ضخمة تلعب دوراً مهماً في إطلاق العديد من المنتجات والتطبيقات الجديدة والمتميزة. ويأتي ذلك وسط سعي متزايد من جانب كبار مُشغلي الأقمار الصناعية لدمج أعمالهم على خلفية ازدياد حدة المنافسة والتحولات المتوالية التي يشهدها هذا القطاع. تعتبر 'الياه سات' في وضعية مثالية لتحقيق طموحاتها المستقبلية والمحافظة على النمو المستدام في المدى البعيد بفضل الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها لدى الشركة والبالغة 7 مليارات درهم (1.9 مليار دولار) أي 4.4 أضعاف إيرادات الإثني عشر شهراً الماضية وقوة الميزانية العمومية».