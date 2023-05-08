غرفة أبوظبي تسلط الضوء على جهود تسهيل الاستثمارات

سلطت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الضوء على جهودها الرامية لتسهيل ودفع الاستثمارات انسجاماً مع مستهدفاتها في بناء العلاقات الاستراتيجية، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات اليوم الأول من ملتقى الاستثمار السنوي بوصفها شريكاً داعماً لفعاليات الملتقى.

وأبرزت الغرفة أهمية الملتقى في استعراض أحدث التوجهات الاستثمارية الذكية التي تدفع النمو الاقتصادي المستدام.وأكد عبد الله محمد المزروعي، رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على مكانة إمارة أبوظبي كوجهة استثمارية رائدة، منوهاً بأن ملتقى الاستثمار السنوي يعتبر في ضوء التغيرات المتسارعة للمشهد الاقتصادي والاستثماري الراهن بمثابة منصةً رائدةً لتبادل المعارف والخبرات، وتسليط الضوء على أهمية توظيف الحلول الإبداعية والمبتكرة لتنمية الاستثمار، إلى جانب تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كوجهة استثمارية عالمية ورائدة تستقطب أبرز المشاريع والفرص الاستثمارية العالمية.

وأضاف سعادته: "عملت إمارة أبوظبي ودولة الإمارات على إطلاق العديد من المبادرات الداعمة للأعمال، ورفد بنيتها التحتية بأحدث التقنيات الحديثة والمبتكرة. كما أجرت تعديلات على القوانين والأنظمة بما يضمن تسهيل ممارسة الأعمال التجارية وتعزيز الاستثمار. كل هذه العوامل وغيرها أسهمت في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الإمارات، لتغدو من بين أكثر الوجهات الاستثمارية المفضلة في العالم، وفي صدارة الدول التي تدعم نمو وإطلاق الأعمال على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من جانبه، قال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال كلمته في القمة العربية الأفريقية لرواد الأعمال التي تقام على هامش ملتقى الاستثمار السنوي: "بلغ إجمالي التجارة القارية بين المنطقة العربية والأفريقية في عام 2021 نحو 80 مليار دولار تبعاً لبيانات بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، وقد شكل هذا الرقم دافعاً ومحفزاً لوضع خطط استراتيجية لتعزيز التبادل التجاري بين المنطقتين".

وتابع: " تفخر دولة الإمارات بموقعها كواحدة من أكبر المستثمرين في أفريقيا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي على مدار العقد الماضي، وهي تعد رابع أكبر مستثمر عالمي في أفريقيا. وقد أسهم صندوق أبوظبي للتنمية في عام 2018 بتمويل ما يزيد على من 66 مشروعاً في 28 دولة أفريقية، بقيمة 16.6 مليار دولار أميركي. كما استثمرت دولة الإمارات 1.2 مليار دولار في جنوب الصحراء الكبرى في الفترة الممتدة من يناير 2016 حتى يوليو 2021، أي ما يمثل 88٪ من إجمالي استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي خلال تلك الفترة".

وأختتم الظاهري كلمته بالتأكيد على حرص "غرفة أبوظبي" والتزامها بتحفيز الاستثمار والعلاقات التجارية من خلال دعم القطاع الخاص، انطلاقاً من الإيمان بأن الاستثمار المشترك يعتبر من أبرز عوامل دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

ويشار إلى أن القمة العربية الأفريقية لرواد الأعمال والتي تقام ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي تسلط الضوء على فرص الاستثمار القابلة للتمويل بقيادة رواد الأعمال أو الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الكلية من المنطقة العربية والقارة الأفريقية.