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الاقتصادي

«الاتحاد للطيران» تدشن رحلاتها إلى لشبونة 18 مايو

طائرة تابعة لـ«الاتحاد للطيران»
8 مايو 2023 17:30

تبدأ الاتحاد للطيران رحلاتها الموسمية إلى العاصمة البرتغالية، لشبونة، في 18 مايو الجاري. وقال أريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات في الاتحاد للطيران: «مع انطلاق رحلاتنا الموسمية إلى لشبونة، نقدّم لضيوفنا أسعاراً مخفّضة لزيارة واحدة من أقدم الدول في أوروبا». وأضاف أريك: «مع حلول الصيف، يمكن للمسافرين، حجز واحدة من الرحلات الأسبوعية الثلاث الجديدة المقررة أيام الثلاثاء والأربعاء والأحد.» وسيتم تشغيل هذه الرحلات على طائرات بوينغ 787 التي تعتبر الأكثر تطوراً في العالم.وإلى جانب إطلاق خدمة الرحلات إلى لشبونة، تعتزم الاتحاد للطيران استئناف رحلاتها الموسمية الصيفية إلى مالقة المدينة الساحلية الإسبانية، وجزيرة ميكونوس اليونانية.

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المصدر: وام
الاتحاد للطيران
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