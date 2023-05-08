أسهم اليابان تغلق منخفضة وسط قوة الين

أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض اليوم الاثنين إذ باع المستثمرون الأسهم مع ارتفاع الين مقابل الدولار واستمرار المخاوف بشأن القطاع المصرفي الأميركي. وهبط المؤشر نيكاي 0.71 بالمئة إلى 28949.88 نقطة ليغلق دون مستوى 29 ألفا للمرة الأولى منذ 28 أبريل. وسجل المؤشر أعلى مستوى له منذ يناير 2022 الثلاثاء الماضي قبل أن تغلق السوق بسبب عطلة لثلاثة أيام. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.21 بالمئة إلى 2071.21 نقطة. وقال جون موريتا المدير العام لقسم الأبحاث في شيباجين لإدارة الأصول «انخفضت السوق اليوم لأسباب منها قوة الين، لكن معنويات المستثمرين كانت ضعيفة أيضا إذ أنهى المؤشر داو جونز عند مستوى منخفض يوم الجمعة مقارنة ببداية العطلة في اليابان». وأضاف «هناك أيضا مخاوف مستمرة بشأن انهيار بنك آخر في الولايات المتحدة». وارتفع الين مقابل الدولار الأسبوع الماضي بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) إلى وقف دورة التشديد النقدي. وخسرت أسهم شركات التنقيب عن النفط 1.71 بالمئة لتصبح الأسوأ أداء من بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو للأوراق المالية، يليها قطاع البنوك الذي هبط 1.27 بالمئة. وهوى سهم فاست ريتيلنج مالكة العلامة التجارية يونيكلو 3.13 بالمئة ليصبح أكبر الخاسرين على المؤشر نيكاي. وهبط سهم سوفت بنك جروب المستثمر في مجال التكنولوجيا 0.97 بالمئة. فيما صعد سهم إيتوتشو 1.35 بالمئة، وتراجع سهم ماروبيني خلال الجلسة بعد انخفاض في توقعات أرباح العام بأكمله، لكنه تعافى لاحقا ليرتفع 0.1 بالمئة.