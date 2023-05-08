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الاقتصادي

هدوء يسود الأسهم الأوروبية قبيل بيانات التضخم الأميركي

بورصة يورونكست
8 مايو 2023 15:43

ساد الهدوء التعاملات الأوروبية اليوم الاثنين، إذ يترقب المستثمرون بحذر بيانات رئيسية أميركية عن التضخم من المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي)، لكن أداء أسهم الرعاية الصحية والطاقة كان جيداً. واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 465.44 نقطة، بحلول الساعة 07.07 بتوقيت جرينتش، بعد تراجعه الأسبوع الماضي عندما رفعت البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة وأثيرت من جديد مخاوف بشأن القطاع المصرفي الأميركي. وصعد سهم شركة نوفو نورديسك للأدوية 2.3 بالمئة وأسهم شركات الطاقة 0.6 بالمئة بعدما كانت من بين أكبر الخاسرين الأسبوع الماضي. وكانت أسواق الأسهم في لندن مغلقة بسبب عطلة بعد تتويج الملك تشارلز يوم السبت. وتراجع سهم شركة راشونال الألمانية لتصنيع معدات المطابخ اثنين بالمئة.

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