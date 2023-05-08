تعزيز الجذب السياحي في أبوظبي باستخدام الذكاء الاصطناعي

أعلنت ميرال عن تعاونها مع مايكروسوفت للاستفادة من خدمات Azure أوبن أي آي، وهي الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تستخدم حلول الذكاء الاصطناعي التوليدية لتعزيز تجارب العملاء في قطاع الترفيه والاستجمام على جزيرة ياس، إلى جانب دعم إمكانات روبوتات المحادثة وتزويد العملاء من زوّار الوجهات والتجارب الترفيهية عالمية المستوى بباقة متكاملة من الإرشادات والمعلومات المخصَّصة لهم. وقال محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرال: «نقدِّر أهمية الابتكار مع كلِّ خطوة نتخذها، وفي هذه المرحلة، نحن واثقون من أنَّ التحوُّل الرقمي هو المفتاح لإيجاد تجارب وعروض أكثر جاذبية مخصَّصة بشكل أكبر لزوّارنا. ويعدُّ تعاوننا مع مايكروسوفت خير دليل على سعينا الدائم لتقديم التجارب المتفرِّدة للضيوف من جميع الأعمار والجنسيات، ما يرسِّخ مكانة جزيرة ياس بصفتها أفضل الوجهات العالمية للترفيه والاستجمام. وهذا التعاون يتيح لنا الفرصة لتزويد ضيوفنا بالمزيد من التجارب والذكريات التي لا تُنسى». وتجمع ميرال وشركة مايكروسوفت علاقة تعاونية وطيدة اعتمدت خلالها على مختلف خدمات السحابة والبيانات، لتعزيز عملياتها ومنصتها الخاصة بتجارب الضيوف. وفي ضوء مساعيها لأن تصبح شركة فعّالة ومتقدِّمة وتتمحور حول العملاء، تعتزم ميرال الاستفادة من خدمات Azure شات جي بي تي لتمكين العملاء من تخطيط زيارتهم في جميع المدن الترفيهية التابعة لها، وتزويدهم بتجربة أكثر سلاسة وسهولة. وقال نعيم يزبك، المدير العام لشركة مايكروسوفت في دولة الإمارات: «يسرُّنا أن نتعاون مع ميرال لتعزيز تجربة العميل لديها، من خلال خدمات Azure أوبن أي آي، التي تسمح لميرال بتحسين التفاعل مع عملائها وتزويدهم بباقة متنوِّعة من التجارب المخصَّصة والسلسة. كما نفخر بدعم ميرال في رحلتها لتقديم التجارب الاستثنائية لجميع عملائها». ويعكس التعاون بين ميرال ومايكروسوفت الأهمية المتزايدة لدمج حلول الذكاء الاصطناعي وتعلُّم الآلة عبر مختلف القطاعات للارتقاء بتجارب العملاء. وتستطيع الشركات، مثل ميرال، استخدام التكنولوجيا المتقدمة والاستثنائية لتوفير تجارب متفرِّدة ترتقي بمستويات الرضا والولاء للعلامة لدى العملاء.