5.44 مليار درهم إيرادات هيئة كهرباء ومياه دبي

دبي (الاتحاد) أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، نتائجها المالية الإجمالية للربع الأول من عام 2023، حيث سجلت الهيئة إيرادات ربع سنوية قدرها 5.44 مليار درهم وأرباحاً صافية قدرها 763 مليون درهم، فيما بلغت إيرادات الهيئة الإجمالية خلال الاثني عشر شهراً الماضية 27.7 مليار درهم وصافي الربح 8.1 مليار درهم.وجاءت زيادة الإيرادات السنوية الموحدة لهيئة كهرباء ومياه دبي للربع الأول بنسبة 7.3% لتصل إلى 5.44 مليار درهم مدفوعة بشكل أساسي بزيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد، فضلاً عن زيادة إيرادات محفظة أصول الهيئة الأخرى، حيث ارتفع نمو الإيرادات الفصلية لخدمات الكهرباء بنسبة 7.2%، ولخدمات المياه بنسبة 7.0%، ولخدمات التبريد بنسبة 4.6% وارتفعت إيرادات أصول الهيئة الأخرى بنسبة 11.2%. قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نواصل في الهيئة مسيرة التميز والنمو المستدام مهتدين برؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. وقد تجاوزت نتائج الهيئة في الربع الأول من عام 2023 توقعاتنا، بما يعكس النمو القوي الذي تشهده إمارة دبي. ونحن كلنا ثقة وتفاؤل بشأن أداء هيئة كهرباء ومياه دبي التشغيلي والمالي لعام 2023 وما بعده، حيث تركز استراتيجية الهيئة على تحقيق عوائد مستدامة، واستدامة النمو ومضاعفة قيمة النمو مستقبلاً، والتي تشكل حجر الأساس لعرض القيمة الأساسي لمساهمي الهيئة.» وأضاف معالي الطاير: «تدعم جهود الهيئة أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي على مدى العقد المقبل، فاستراتيجياتنا، وركائز النمو، والتزاماتنا الرأسمالية في وضع جيد لتحقيق طموحاتنا في مجال تحول الطاقة في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحیاد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفیر 100% من القدرة الإنتاجیة للطاقة من مصادر الطاقة النظیفة بحلول 2050، مع تلبية الطلب القوي على محفظة الهيئة من الخدمات والمنتجات الحصرية.»

