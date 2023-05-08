33.3% نمو رحلات الناقلات الإماراتية خلال أبريل

مصطفى عبد العظيم (دبي) سجلت الناقلات الوطنية نمواً كبيراً في عدد الرحلات المشغلة خلال شهر أبريل الماضي بلغت نسبته 33.3%، بعد أن ارتفعت إلى 34129 رحلة، مقارنة مع 25592 رحلة شغلتها الناقلات خلال الشهر ذاته من العام 2022 وبزيادة 3.6% عن مستويات ما قبل الجائحة، وفقاً لبيانات مؤسسة «أو إيه جي».

وأظهرت بيانات المؤسسة المتخصصة في تزويد بيانات المطارات وشركات الطيران، أن إجمالي عدد رحلات الناقلات الوطنية (الاتحاد للطيران، طيران الإمارات، فلاي دبي، العربية للطيران)، خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري ارتفع إلى 133055 ألف رحلة بنمو نسبته 33.6% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي الذي وصل فيه عدد الرحلات إلى 99584 رحلة.

ووفقاً لتقرير المؤسسة، ارتفع عدد رحلات الاتحاد للطيران بنسبة 35.5% في أبريل 2023، فيما زاد عدد رحلات العربية للطيران بنسبة 25.7%، وارتفع عدد رحلات العربية للطيران أبوظبي بنسبة 104%.

و شغلت طيران الإمارات 13348 رحلة خلال شهر أبريل الماضي مقارنة ب 10711 رحلة خلال الفترة نفسها من العام 2022 بنمو 24.6%، في حين ارتفع عدد رحلات فلاي دبي من 6392 رحلة في أبريل 2022 إلى 8674 رحلة خلال نفس الشهر من العام 2023 بنمو 35.7%.

وخلال الربع الأول من العام الجاري شغّلت الناقلات الوطنية 98926 رحلة خلال الربع الأول من العام الجاري، بنمو 33.69% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، الذي وصل فيه عدد الرحلات إلى 73992 رحلة.

وتتوقعت الناقلات الوطنية أن يشهد العام الجاري انتعاشه قوية في الطلب على السفر خاصة خلال موسم الصيف المقبل، وأن يتواصل زخم النمو في الأعوام القادمة مستفيدة من الطلب القوي على السفر من وإلى الإمارات، بعدما باتت في صدارة الوجهات المفضلة على مستوى العالم للسياحة والأعمال، لاسيما بعد النجاحات الضخمة التي حققتها الدولة في التعامل مع الجائحة ونجاح إكسبو 2020 دبي، إلى جانب الاستعدادات لاستضافة «COP 28» في نوفمبر المقبل.