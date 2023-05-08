سهيل المزروعي: الإمارات اتخذت خطوات عملية في تنويع مصادر الطاقة

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أن قطاع الخدمات العامة والمرافق يلعب دوراً حيوياً في الانتقال إلى الطاقة النظيفة، حيث أن خفض انبعاثات الكربون في إنتاج الكهرباء سيساعد قطاع الصناعة في تعزيز عملياته الإنتاجية عبر إدارتها وتشغيلها بالكهرباء للحد من الكربون، ما يدعم العمل المناخي العالمي".

وأضاف معاليه، في كلمة ألقاها ضمن فعاليات حفل افتتاح المؤتمر العالمي للمرافق الذي تستضيفه أبوظبي:" أن المرحلة المقبلة تتطلب منا، كقادة مسؤولين عن قطاع الطاقة بمختلف دول العالم، توسيع نطاق العمل المشترك، بما يضمن أمن الطاقة واستدامتها، وتوفير الكهرباء والمياه بتكلفة ميسورة لتلبية احتياجات العدد المتزايد من السكان ".

وأشار إلى أن دولة الإمارات اتخذت خطوات عملية في التحول نحو الطاقة النظيفة وتنويع مصادرها، لا سيما في التوسع في استخدام الكهرباء النظيفة ما يحقق المستهدفات الوطنية للحياد المناخي، والوصول إلى الصافي الصفري من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050"، موضحاً أن الإمارات تواصل جهودها لتحقيق مستهدفات رؤية " نحن الإمارات 2031" في استدامة قطاع الكهرباء، ودفع عجلة التحول إلى النظيف منه، عبر مشاريع الطاقة الشمسية والبرنامج الوطني للطاقة النووية السلمية، وطاقة الهيدروجين ومشاريع تحويل النفايات إلى طاقة، وغيرها من المشاريع الطموحة نحو الاستدامة.

وأضاف أن الإمارات تتوسع يوماً بعد يوم في الاعتماد على الطاقة النووية للوصول إلى مستقبل خالٍ من الكربون، حيث ارتفعت حصة محطة براكة للطاقة النووية السلمية في إنتاج الكهرباء في الدولة من 1% في عام 2020 إلى 13% عام 2022، وأنه من المتوقع أن تصل إلى 25% بحلول عام 2024، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في تحقيق مستهدفات المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

وتابع معاليه :" الإمارات لديها نهج واضح وطموح في تنويع مصادر الطاقة، ودفع عجلة التحول إلى النظيفة منها قدماً إلى الأمام، حيث تمتلك الدولة العديد من مشاريع الطاقة النظيفة الضخمة، خاصة محطة محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية والتي تعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وكذلك تعمل على إنشاء محطة الظفرة للطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاواط، والمتوقع تشغيلها خلال الأشهر القادمة، وإنشاء محطة العجبان بقدرة 1.5 جيجاواط".

وأشار إلى أن الطاقة الشمسية ليست المصدر الوحيد للطاقة المتجددة والنظيفة في الدولة، وأنه لدينا جهوداً كبيرة في جعل الهيدروجين مصدراً موثوقاً للطاقة، حيث نمتلك الموارد الطبيعية والتكنولوجية التي تدعم التوجه المستقبلي القائم على استغلال طاقة الهيدروجين، بهدف وجود الدولة ضمن العشرة الكبار المنتجين والمصدرين للهيدروجين منخفض الكربون في العالم.

وأكد أن الإمارات تعتمد على التكنولوجيات الابتكارية والشراكات كأساس للانتقال إلى نظام طاقة مستدام وفعال، وأن تطوير وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة قطاع الطاقة سيلعب دوراً حيوياً في جعل قطاع الخدمات المرتبطة بالطاقة قادراً على مواجهة التحديات، والإسهام في خفض التكلفة وتحسين الكفاءة التشغيلية، ما ينعكس إيجاباً على المستهلكين.

وأضاف معاليه: "أن الإمارات تؤمن أن بناء شراكات فعالة أمر أساسي لتسريع جهودها في مجال الطاقة، ونحن على أتم الاستعداد للتعاون مع شركائنا الإقليميين والدوليين لضمان الانتقال إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، وتعزيز سلاسة الإمدادات، الأمر الذي تدعمه الدولة باستضافتها أعمال الدورة (28) لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 28"، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود لتعزيز سرعة الانتقال إلى الطاقة المتجددة من أجل تحقيق نتائج إيجابية في مجال البيئة والتغير المناخي."