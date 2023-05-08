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الاقتصادي

«أبوظبي للتنمية» يدعم استدامة مياه الشرب في كيفة الموريتانية

محمد سيف السويدي وعثمان مامودو يوقعان الاتفاقية
8 مايو 2023 14:13

أبوظبي (الاتحاد) وقّع صندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية مع حكومة موريتانيا لتمويل مشروع تزويد مدينة كيفة بالماء الصالح للشرب المستمد من نهر السنغال، حيث تبلغ قيمة مساهمة الصندوق في هذا المشروع الاستراتيجي 110 ملايين درهم إماراتي، أي ما يعادل (30 مليون دولار)، وتصل القيمة الإجمالية للمشروع المموّل من قبل مجموعة من مؤسسات التمويل العربية والدوليّة 320 مليون دولار. ويهدف المشروع إلى توفير الماء الصالح للشرب لنحو 92 مدينة وقرية ما بين مدينتي كوراي وكيفة، مروراً بمدينة سيليبابي وكنكوصة، حيث يشمل المشروع توريد وتركيب خط أنابيب يربط بين نهر السنغال ومدينة كيفة بطول 250 كيلومتراً.ووقع الاتفاقية، محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومعالي عثمان مامودو كان، وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية الموريتاني، وحضر التوقيع عادل عبدالله الحوسني، مدير إدارة العمليات في الصندوق، وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين. وبهذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي: «يشكّل هذا المشروع الاستراتيجي نقطة تحوّل مهمة تسهم في تنمية قطاع المياه في موريتانيا، ممّا سيعمل على تحسين جودة إمدادات المياه الصالحة للشرب واستدامتها لتصل إلى مناطق ومدن رئيسية في البلاد، ويدعم تمويل المشروع الخطط التنموية لحكومة موريتانيا من خلال الارتقاء بمستوى الظروف المعيشيّة والصحيّة لسكان المناطق المستهدفة». من جانبه، أشاد معالي عثمان مامودو كان، بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وبالدور الريادي الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية في تمويل مشاريع تنموية تدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا، حيث تعمل الحكومة الموريتانية على تطبيق استراتيجية وطنية شاملة تدعم تأمين المياه الصالحة للشرب بشكل مستدام لمناطق رئيسية في موريتانيا، موضحاً أن مشروع تزويد مدينة كيفة والمدن المجاورة بشبكة حديثة سيسهم في توفير مياه صالحة للشرب مستمدة من نهر السنغال، الأمر الذي يحقق الاستقرار السكاني ويقلل من تنقل الأفراد بحثاً عن المياه خصوصاً في فصل الصيف، مما يعود بالنفع على المجتمع المحلي. ويتكون المشروع من إنشاء مأخذ للمياه من نهر السنغال ومحطة للمعالجة بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 50000 متر مكعب في الثانية في مدينة كوراي المحاذية للنهر، ومن ثم ضخ المياه على طول خط الأنابيب بوساطة 3 محطات ضح في مدن كوراي، سيليبابي وكنكوصة. كما يتضمن المشروع إنشاء 3 خزانات أرضية بسعة 5000 متر مكعب و35 خزاناً علوياً بسعات تتراوح ما بين 25 و500 متر مكعب على طول مسار خط الأنابيب. ومن الجدير بالذكر، أن صندوق أبوظبي للتنمية بدأ نشاطه التنموي في موريتانيا منذ عام 1977، حيث موّل 12 مشروعاً استراتيجياً شمل عدة قطاعات متنوعة بلغت قيمتها الإجمالية 987 مليون درهم إماراتي، وساهمت تلك المشاريع التنموية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لموريتانيا.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
صندوق أبوظبي للتنمية
محمد سيف السويدي
مياه الشرب
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