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الذهب يلمع مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

الذهب يلمع مع ترقب بيانات التضخم الأميركية
8 مايو 2023 12:03

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تراجع الدولار بينما يترقب المستثمرون بيانات أميركية رئيسية عن التضخم من المقرر صدورها هذا الأسبوع والتي قد تؤثر على موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي فيما يتعلق بالسياسة النقدية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة عند 2020.80 دولار للأونصة بحلول الساعة 0634 بتوقيت جرينتش. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2029.30 دولار.

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وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مما يجعل المعدن الأصفر أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 25.67 دولار للأوقية.
كما صعد كل من البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1064.03 دولار والبلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1513.11 دولار.

المصدر: وكالات
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