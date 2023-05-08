النفط يرتفع مع بدء انحسار المخاوف من الركود

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين حيث بدأت المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة في الانحسار بعد أن تسببت في هبوط الأسعار على مدى ثلاثة أسابيع متتالية للمرة الأولى منذ نوفمبر.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات إلى 75.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 0022 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكسساس الأميركي الوسيط 8 سنتات إلى 71.42 دولار.



أدت المخاوف من أن تؤدي الأزمة المصرفية بالولايات المتحدة لإبطاء الاقتصاد وتراجع الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم إلى انخفاض خام برنت 5.3 بالمئة الأسبوع الماضي، ودفعت خام غرب تكساس الوسيط للهبوط 7.1 بالمئة رغم الانتعاشة الكبيرة الجمعة والتي شهدت ارتفاع كل خام 4 بالمئة.



ومن المتوقع أن تصدر الولايات المتحدة الأربعاء تقريراً عن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل وهو ما سيحدد الموقف تجاه معدلات الفائدة وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيوقف رفع الفائدة بصفة مؤقتة.



