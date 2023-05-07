«مصدر» تعزز أعمالها بأسواق جديدة خلال 2023

سيد الحجار (أبوظبي)

عززت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، خلال العام الحالي، من وجودها بعدد من الأسواق الجديدة حول العالم، مع توقيع عددٍ من الاتفاقيات لتنفيذ مشاريع جديدة بمجالات طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، بجانب استكشاف فرص إنتاج الهيدروجين الأخضر، فضلاً عن تدشين عددٍ من المحطات الجديدة.

وكشفت «مصدر» مؤخراً توقيع اتفاقيات لتطوير مشاريع واستكشاف فرص استثمارية بقطاع الطاقة المتجددة بعدة دول منها الولايات المتحدة، وأوزبكستان وأذربيجان وقيرغيزستان وكازاخستان وهولندا، وسوق أوروبا الوسطى، وأفريقيا.

وكشفت «مصدر» مؤخراً عن شرائها لحصة 50% في مشروع للطاقة الشمسية مزود بنظام بطاريات لتخزين الطاقة من شركة «اي دي اف رينوبلز أميركا الشمالية»، لتعزز بذلك حضورها في سوق الطاقة المتجددة بالولايات المتحدة.

يضم مشروع «بيغ بو» بولاية كاليفورنيا محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 128 ميجاواط ونظام بطارية باستطاعة 40 ميجاواط/160 ميجاواط ساعة.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: تمثل السوق الأميركية سوقاً استراتيجية بالنسبة لشركة «مصدر»، وملتزمون بتنمية مشاريعنا وأنشطتنا ضمن هذه السوق على مدى السنوات المقبلة، ونتطلع إلى تعزيز حضورنا في الولايات المتحدة، وذلك في إطار مساعينا لتحقيق هدف الشركة بالتوسع حول العالم ورفع القدرة الإنتاجية الإجمالية للشركة إلى 100 جيجاواط مع نهاية هذا العقد.

ووقعت «مصدر» عام 2020 اتفاقية شراكة مع «اي دي اف رينوبلز أميركا الشمالية» تحصل «مصدر» بموجبها على حصة تبلغ 50% من محفظة مشاريع استثمارية في مجال الطاقة النظيفة بقدرة 1.6 جيجاواط.

يذكر أن الإمارات والولايات المتحدة أعلنتا في يناير الماضي تخصيص 20 مليار دولار لتطوير مشاريع طاقة نظيفة بقدرة 15 جيجاواط في الولايات المتحدة قبل عام 2035، وذلك بقيادة شركة «مصدر» ومجموعة من المستثمرين الأميركيين من القطاع الخاص، في إطار الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الأميركية للاستثمار في الطاقة النظيفة (PACE).

جمهورية أوزبكستان

وكشفت «مصدر» الشهر الماضي عن استكمال عملية الإغلاق المالي لتمويل تطوير 3 مشاريع طاقة شمسية كهروضوئية في جمهورية أوزبكستان، بقدرة 900 ميجاواط.

وخلال عام 2021، وقعت «مصدر» اتفاقيات لتصميم وتمويل وبناء وتشغيل 3 مشاريع للطاقة الشمسية في أوزبكستان، وهي محطة للطاقة الشمسية بقدرة 457 ميجاواط في منطقة شيرآباد، ومشروعا سمرقند وجيزاك للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 220 ميجاواط لكل مشروع. وتساهم «مصدر» بشكل فاعل في تحقيق أهداف الطاقة النظيفة في أوزبكستان، وذلك من خلال مشروع نور نافوي للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجاواط، والذي بدأ تشغيله منذ عام 2021، كما أعلنت «مصدر» العام الماضي عن إتمام تمويل مشروع محطة زارافشان بقدرة 500 ميجاواط لطاقة الرياح، كما فازت نهاية العام الماضي بمناقصة تطوير مشروع بخارى للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 250 ميجاواط ومزوّد بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 62 ميجاواط.

استحواذات

وأعلنت إنفنيتي باور، الشركة المشتركة بين «مصدر» و«إنفنيتي» المصرية، مارس الماضي، عن إتمامها الاستحواذ على جميع أسهم شركة «ليكيلا باور»، وهي الصفقة التي تجعل من إنفنيتي باور أكبر شركة للطاقة المتجددة في القارة الأفريقية.

وتدير «ليكيلا باور» حالياً مشروعات لطاقة الرياح تصل قدراتها الإجمالية إلى 1 جيجاواط في كل من جنوب أفريقيا ومصر والسنغال، ولديها مشروعات قيد التطوير بقدرة إجمالية تصل إلى 1.8 جيجاواط في مراحل تطوير مختلفة.

قارة أفريقيا

وخلال مارس الماضي، تم توقيع اتفاقية بين «مصدر» ووزارة المناجم والبترول والطاقة في جمهورية ساحل العاج، لاستكشاف سبل تطوير محطة طاقة شمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 70 ميجاواط.

وخلال أسبوع أبوظبي للاستدامة يناير الماضي، وقعت «مصدر»، اتفاقيات مع 3 دول أفريقية هي أنغولا وأوغندا وزامبيا لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 5 جيجاواط. وتم توقيع الاتفاقيات تحت مظلة برنامج «اتحاد 7»، وهي مبادرة تم إطلاقها عام 2022، وتهدف إلى جمع أموال من القطاعين العام والخاص للاستثمار في تطوير مشاريع للطاقة المتجددة في أفريقيا بقدرة إجمالية تصل إلى 20 جيجاواط، وتوفير الكهرباء النظيفة ل100 مليون شخص بحلول عام 2035.

إندونيسيا

وأعلنت «مصدر» فبراير الماضي، دخولها قطاع الطاقة الحرارية الأرضية من خلال استثمار استراتيجي في شركة «برتامينا جيوثرمال إنرجي» الإندونيسية، إحدى أكبر شركات الطاقة الحرارية الأرضية في العالم، ما يعد بمثابة خطوة جديدة في إطار مساعي «مصدر» لتوسيع نطاق شراكاتها الاستراتيجية ضمن منطقة آسيا - المحيط الهادئ، حيث تقوم «مصدر» حالياً بتطوير محطة شيراتا للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بقدرة 145 ميجاواط في إندونيسيا، كما وقعت العام الماضي اتفاقية مع «تواس باور» و«اي دي اف رينوبلز» وشركة «بي تي إندونيسيا باور» لاستكشاف فرص تطوير مشاريع طاقة شمسية بقدرة تصل إلى 1.2 جيجاواط في إندونيسيا وتصديرها إلى سنغافورة.

أوروبا الوسطى

ووقعت «مصدر» فبراير الماضي مذكرة تفاهم مع «فيربوند»، الشركة النمساوية إحدى أكبر المنتجين للطاقة المائية في أوروبا؛ وذلك بهدف استكشاف فرص إنتاج الهيدروجين الأخضر لصالح سوق أوروبا الوسطى.

وبموجب الاتفاقية، سوف تتعاون الشركتان في تطوير مسارات لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا الوسطى، مع التركيز على النمسا والمنطقة الجنوبية من ألمانيا.

أذربيجان

وافتتحت «مصدر» مؤخراً مكتب أعمال لها في برج «بورت باكو» في العاصمة الأذربيجانية باكو، وذلك في إطار التزامها بدعم تطوير قطاع الطاقة المتجددة في أذربيجان.

ووقعت «مصدر» على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، اتفاقيات لتطوير مشاريع في مجالات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح البرية، ومشاريع متكاملة لطاقة الرياح البحرية والهيدروجين الأخضر، بقدرة إجمالية تبلغ 4 جيجاواط في أذربيجان.

وتأتي هذه المشاريع في إطار اتفاقية أكبر مع وزارة الطاقة الأذربيجانية لتطوير برنامج مشترك للطاقة المتجددة بتقنيات متعددة وبقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 10 جيجاواط في البرنامج الذي يعد الأكبر من نوعه في تاريخ أذربيجان. وتقوم «مصدر» أيضاً بتطوير محطة كاراداغ للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 230 ميجاواط في أذربيجان.

جمهورية كازاخستان

ووقعت «مصدر» يناير الماضي اتفاقية تطوير مشروع لطاقة الرياح بقدرة إجمالية تصل إلى 1 جيجاواط في جمهورية كازاخستان، ليشكل المشروع أول استثمار لشركة «مصدر» في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

ووفقاً للاتفاقية، ستعمل الأطراف الثلاثة بشكل مشترك على تطوير المشروع، حيث سيتم التركيز خلال المرحلة الأولى على توليد 500 ميجاواط من الطاقة، مع احتمالية إضافة بطاريات لتخزين الطاقة.

الهيدروجين الأخضر

أعلنت «مصدر» يناير الماضي توقيع اتفاقية مع كل من «ميناء أمستردام»، و«سكاي ان آر جي»، و«ايفوس أمستردام» و«زينيث انرجي»، لاستكشاف سبل تطوير سلسلة توريد الهيدروجين الأخضر بين أبوظبي وأمستردام لدعم احتياجات السوق الهولندية والأوروبية.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون جميع الأطراف لتطوير سلسلة توريد للهيدروجين الأخضر، مع التركيز على الإنتاج في أبوظبي والتصدير إلى هولندا عبر ميناء أمستردام.

استكشاف فرص

وقعت «مصدر» يناير الماضي اتفاقاً مع وزارة الطاقة في جمهورية قيرغيزستان لتطوير سلسلة من مشاريع الطاقة المتجددة في قيرغيزستان بقدرة 1 جيجاواط، بدءاً بتطوير محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 200 ميجاواط.

وبموجب هذا الاتفاق، ستعمل «مصدر» على استكشاف الفرص المتاحة لتطوير مجموعة من مشاريع الطاقة المتجددة والاستثمار فيها.

تدشين محطة بينونة

دشنت شركة بينونة للطاقة الشمسية، المشروع المشترك بين (مصدر)، ومجموعة الاستثمار وإدارة الأصول الفنلندية «تاليري»، فبراير الماضي، محطة بينونة للطاقة الشمسية التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 200 ميغاواط، وهي أكبر مشروع من نوعه في المملكة الأردنية الهاشمية.

وتم تطوير محطة بينونة للطاقة الشمسية من خلال اتفاقية شراء الطاقة بين «مصدر» وشركة الكهرباء الوطنية الأردنية، وتنتج المحطة أكثر من 560 جيجاواط/ ساعة من الطاقة سنوياً، ما يكفي لتزويد 160 ألف منزل بالطاقة.

شراكة الإمارات وفرنسا

شهد مطلع العام الحالي إطلاق الإمارات وفرنسا برنامجاً مشتركاً يجمع خبرات الدولتين لتطوير فرص تجارية مستدامة للاستثمار؛ بهدف تسريع حلول الطاقة النظيفة، وذلك في ضوء التحضيرات لاستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف «كوب28» في نوفمبر وديسمبر من العام الحالي.

وسيتم تطوير فرص قابلة للاستثمار بشكل مشترك، حيث ستكون شركة «مصدر» ممثلة للجانب الإماراتي من الشراكة.