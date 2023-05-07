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اتفاقية تعاون بين «سياحة أبوظبي» و«دائرة الصحّة»

خلال التوقيع على الاتفاقية (من المصدر)
8 مايو 2023 01:13

أبوظبي (الاتحاد)

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تتعاون دائرة «الثقافة والسياحة – أبوظبي ودائرة الصحّة – أبوظبي لترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة للسياحة الصحية تلبي احتياجات السوقين الدولي والمحلي.
ويأتي هذا التعاون ترجمة للخطة الاستراتيجية التي عملت عليها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي لتعزيز السياحة الصحية بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي، وتتضمن الخطة توفير مجموعة شاملة من خدمات سياحة الاستشفاء والنقاهة الطبية والاستجمام إلى جانب السياحة العلاجية.
وستعمل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي إلى جانب شركائها على توفير أفضل التجارب الاستثنائية التي تجعل رحلة السائح الصحية مميزة وفريدة. 
وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «فخورون بتوطيد علاقات التعاون والشراكة مع دائرة الصحة سعياً إلى توحيد جهودنا لتعزيز مكانة أبوظبي وجهة رائدة للسياحة الصحية وما تتضمنه من خدمات استشفاء ونقاهة واستجمام. وبخاصة مع ما تمتلكه الإمارة من بنية تحتية متطورة إلى جانب مبادراتها ومعالمها وعروضها السياحية المميزة وما توفره من مجموعة متنوعة من الخبرات التي يمكن للزوار اكتشافها على طريقتهم».
من جانبها، صرحت هند الزعابي، المدير التنفيذي لقطاع منشآت الرعاية الصحية بدائرة الصحة – أبوظبي: «عملاً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، نواصل العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي للمضي في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية والسياحة العلاجية، مستندين في ذلك إلى ما يتمتع به القطاع الصحي في الإمارة من بنية تحتية متقدمة وتقنيات علاجية متطورة، وكوادر صحية تحظى بالخبرات والكفاءة».

دائرة الصحة
دائرة «الثقافة والسياحة في أبوظبي»
أبوظبي
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