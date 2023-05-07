813 مليون درهم تمويلات «الإمارات للتنمية» للشركات الناشئة

أبوظبي (الاتحاد)

كرّم مصرف الإمارات للتنمية، أمس، شركاء المصرف من المصارف التجارية وشركات التكنولوجيا المالية، تقديراً لدورهم في دعم الشركات الناشئة.

وقال عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد: «شهدنا العام الماضي زيادة ملحوظة في انتشار وتوزيع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، وذلك بفضل ضمانات الائتمان وخطط الإقراض المشترك التي تقدمها الشراكة لدعم تمويل الشركات».

وقال أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «تشكّل الإنجازات التي حققها مصرف الإمارات للتنمية مؤشراً مهماً في مسيرتنا نحو دعم نمو الاقتصاد الإماراتي، والتي نسعى من خلالها إلى إرساء منظومة وطنية لتمويل الابتكار، وتعزيز الأهلية المصرفية والشمول المالي للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتي تشكّل الشراكات مع المصارف التجارية ركيزة رئيسة في تحقيقها».

وتابع: «إننا في هذا اليوم نحتفي بما حققناه حتى الآن منذ إطلاق استراتيجيتنا الخمسية في أبريل من عام 2021، حيث قمنا بتقديم تمويلات بقيمة 813 مليون درهم من خلال برنامج ضمان التمويل».