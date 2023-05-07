«ديوا» تنظم المؤتمر الأول للطاقة الشمسية نوفمبر المقبل

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، عن مشاركة نخبة من كبار المتحدثين والباحثين والمختصين العالميين في الندوات والجلسات النقاشية المتخصصة المقامة على هامش الدورة الأولى من مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للطاقة الشمسية 2023، الذي تنظمه الهيئة في الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر 2023.

ويعد المؤتمر أول مؤتمر علمي وتقني من نوعه في المنطقة متخصص في مجال أنظمة الطاقة الشمسية. ويركز المؤتمر على جميع مجالات الأنظمة والأجهزة والمواد الكهروضوئية، والتقنيات المستقبلية، وموثوقية الأنظمة الكهروضوئية والتنبؤ لتقييم أدائها. كما يغطي المؤتمر العمليات التشغيلية للأنظمة الكهروضوئية، وتقنيات الطاقة الشمسية المركزة، وتكامل الشبكة، وجميع الميادين التي من شأنها تسريع التحول إلى الطاقة الخضراء. وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «بفضل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قطعنا شوطاً مهماً على طريق تحقيق المستقبل المستدام.

وتعمل الهيئة على ترسيخ مكانتها بوصفها من المؤسسات الخدماتية الرائدة والمتميزة على مستوى العالم، من خلال استقطاب أبرز الباحثين والمختصين العالميين في القطاعات المستقبلية والحيوية، وصقل الكفاءات الوطنية، لتطوير حلول وتجارب مبتكرة، تعزز مساهمتنا الفعالة في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة حول العالم. ولدينا مبادرات ومشاريع رائدة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة والتي شملت تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة في إمارة دبي كتقنية الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية، وتقنية الطاقة المائية المخزنة في مشروع المحطة الكهرومائية في حتا باستخدام الطاقة النظيفة».