مسؤولون: ملتقى الاستثمار منصة للتوجهات الاستثمارية العالمية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد عدد من مسؤولي الجهات والشركات المشاركة والراعية لفعاليات الدورة الثانية عشرة من ملتقى الاستثمار السنوي 2023 الذي ينعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" في الفترة من 8 إلى 10 مايو الجاري، أن الملتقى يلعب دورا مهما في استقطاب المستثمرين من جميع أنحاء العالم .

وقالوا إن ملتقى الاستثمار السنوي يشكل منصة عالمية رائدة تتيح الفرصة لعقد اللقاءات والحوارات حول التوجهات والفرص الاستثمارية التي من شأنها تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي على المدى البعيد من خلال الاطلاع على أحدث توجهات الاستثمار الذكي والمستدام في ظل التحولات والمتغيرات المتسارعة للواقع الاستثماري الراهن.

وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية:" يسرنا المشاركة في فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي بصفتنا الشريك العالمي للأوراق المالية تنويهاً بالدور المهم الذي يلعبه الملتقى في استقطاب المستثمرين من جميع أنحاء العالم".

وأضاف :" نحن فخورون بشكل خاص باستضافة أبوظبي لهذا الملتقى للمرة الأولى، ما يعكس نجاح الإمارة في أن تصبح نقطة جذب للاستثمارات الدولية. ويوفر هذا الحدث منتدىً فريدًا لبدء حوارات مفتوحة حول التوجهات والفرص الاستثمارية. وتتماشى مشاركتنا في الملتقى مع استراتيجيتنا لخلق الفرص من خلال تزويد المستثمرين والممولين بحزمة من أفضل المنتجات والخدمات المالية. ويلتزم سوق أبوظبي للأوراق المالية بمواصلة لعب دور حيوي في دعم النمو المستدام طويل الأمد لإمارة أبوظبي من خلال مواصلة تعزيز الديناميكية العالية للسوق".

من جهته قال محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي : " نتطلع إلى المشاركة في ملتقى الاستثمار السنوي، والذي سيستشرف ملامح مستقبلية واعدة للمشهد الاستثماري في المنطقة والعالم، حيث ندرك في غرفة أبوظبي أهمية مواكبة أحدث توجهات الاستثمار الذكي لترسيخ الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي، وخاصة في ظل التحولات والمتغيرات المتسارعة للواقع الاستثماري الراهن. نلتزم من خلال دورنا كحلقة وصل بين القطاع الخاص، والحكومة والجهات المعنية، بتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية المثمرة، وفتح الآفاق أمام فرص استثمارية من شأنها تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي على المدى البعيد، والمساهمة في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز للاستثمار والابتكار".

بدوره، قال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي: " تسرنا هذه الشراكة مع ملتقى الاستثمار السنوي للعام 2023 والتي تهدف إلى المساهمة في تعزيز تنوع وتقدم واستدامة الاقتصاد العالمي. وعبر شراكته الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية في ملتقى الاستثمار السنوي للعام 2023 يؤكد سوق أبوظبي العالمي على التزامه بتعزيز مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي رائد. ونحرص على توفير منظومة للأعمال من الدرجة الأولى تمكّن المستثمرين وتعزز قدرتهم على النمو والابتكار والازدهار في المنطقة. ونحن فخورون بدعم هذه المنصة الرئيسية التي تجمع بين المستثمرين الدوليين وواضعي السياسات وقادة الشركات، لاستكشاف الفرص في المشهد الاستثماري ومناقشة التحول الذي يمر به لدفع النمو الاقتصادي المستدام ".

من جانبه، قال المهندس عبد الله عبد العزيز الشامسي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة : " يتطلع مكتب أبو ظبي للاستثمار إلى الترحيب بالمستثمرين العالميين في ملتقى الاستثمار السنوي في أبوظبي. ويتقاطع مكتب أبوظبي للاستثمار وملتقى الاستثمار السنوي في الهدف المشترك وهو الاستفادة من الاستثمارات القوية التي من شأنها أن تدفع النمو الاقتصادي وتساهم في معالجة التحديات العالمية. وتتمثل أهمية ملتقى الاستثمار السنوي 2023 في طرحه أفكار مبتكرة وإقامة روابط جديدة وخلق فرص تجارية هامة".

بدورها، قالت معالي خلود السقاف، وزيرة الاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية بأن المملكة تشارك في الملتقى من أجل الترويج وإلقاء الضوء على فرص الاستثمار في الأردن. وأضافت معاليها أن وزارة الاستثمار الأردنية تلتزم بالمشاركة في الفعاليات الكبرى حول العالم مثل ملتقى الاستثمار السنوي والذي ظلت تشارك فيه لعدة سنوات.

وقالت إن الوزارة تخطط إلى استغلال هذه المناسبة للترويج للاستثمار في الأردن من خلال تشجيع وجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في قطاعات واعدة والاستفادة من الحوافز والإعفاءات المقدمة من الحكومة الأردنية .. مؤكدة أن شعار ملتقى الاستثمار السنوي لهذا العام يتوافق تماماً مع رؤية المملكة الأردنية الهاشمية لتحديث الاقتصاد لعام 2022 - 2023 والتي تهدف إلى تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي من خلال العديد من المسارات مثل الرقمنة والاستدامة والتصنيع والتي تعتبر من ضمن الموضوعات الرئيسية للمؤتمر.

من جانبه قال أمير العوضي، القائم بأعمال المنطقة الحرة في مدينة مصدر، إن مدينة مصدر تؤمن بأن الأعمال والابتكار والاستثمار تشكل العناصر الأساسية لرسالتها، وأنهم ملتزمون بتعزيز هذه القيم من خلال شراكتهم الدورة 12 من ملتقى الاستثمار السنوي.

وأضاف العوضي : " تتغير معايير الاستدامة بشكل مستمر لأننا نتعلم دائما ونتخطى الحدود دائماً. ويعمل رواد الأعمال والشركاء والمستثمرون في مدينة مصدر لجعل هذا النوع من النمو والابتكار ممكناً. ونتطلع إلى المشاركة في هذا الحدث الهام لمواصلة التعلم والنمو، وتبادل الخبرات والتجارب مع نظرائنا من صناع القرار في مجال الاستدامة حول العالم".

وتعليقًا على رعاية ولاية كيرالا للملتقى، قال شري إس هاريكيشور ، العضو المنتدب لشركة التنمية الصناعية بولاية كيرالا: "لطالما أعطت ولاية كيرالا الأولوية للحفاظ على الموارد الطبيعية والبشرية بدلاً من تعظيم الأرباح. وتتمتع الولاية بارتباطها الوثيق مع العالم من خلال قواها العاملة من ذوي المهارات العالية. ونمتلك سجلاً حافلاً في تعزيز السياحة والصناعات المعرفية والمنتجات الغذائية ذات القيمة المضافة مع حرصنا على تخفيض البصمة الكربونية. وتعتبر ولاية كيرالا وجهة استثمار ريادية في مجموعة من القطاعات".

من جهته، قال زياد خلف عبدالكريم، رئيس مصرف التنمية الدولي: "نحن فخورون بأن نكون سفراء اقتصاديين للعراق في المنطقة. وبصفتنا البنك العراقي الوحيد المرخص له من قبل البنك المركزي للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن التزامنا بهذا الدور ينعكس في مشاركتنا في فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي 2023. ومن خلال عملياتنا في دولة الامارات، نهدف إلى تسهيل سبل جديدة للتعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والعراق كجزء من التزامنا الوثيق في دفع عجلة النمو الاقتصادي والمالي في المنطقة".

وأضاف عبدالكريم: "نعتبر ملتقى الاستثمار السنوي 2023 حدثاً مهماً يوفر لنا فرصة فريدة لإظهار التزامنا بقيادة التنمية الاقتصادية وتعزيز التواصل والتنسيق مع صناع القرار في المجال المالي والاقتصادي. ونحن متحمسون لمواكبة أحدث الاتجاهات والتطورات في قطاعات التمويل فضلاً عن أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لتعزيز قدرتنا على خدمة عملائنا بشكل أفضل. ونحن على ثقة من أن مشاركتنا في الحدث سيعزز من مكانتنا الريادية في القطاع المالي والتمويلي الاقليمي. ونتطلع قدماً للمشاركة مع خبراء الصناعة واستكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والمساهمة في تعزيز عجلة التنمية الاقتصادية في كل من العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة".

من جانبها، قالت "مارغريت كيم"، الرئيس التنفيذي في "غولد ستاندارد" " Gold Standard" أن مؤسستها فخورة بالشراكة مع ملتقى الاستثمار السنوي هذا العام وتحملها المسؤولية عن الانبعاثات الحتمية المرتبطة بالحدث من خلال سحب أرصدة الكربون نيابة عن الملتقى. وأضافت: "إننا في "غولد ستاندارد" نطبق الدروس التي تعلمناها على مدى 20 عاماً في سوق الكربون، ونعمل على خلق أدوات مالية لتسريع الاستثمار في مشاريع التنمية المستدامة وخفض انبعاثات الكربون. كما تمثل الفعاليات مثل ملتقى الاستثمار السنوي أهمية قصوى للمستثمرين في جميع أنحاء العالم للالتقاء واستكشاف فرص استثمار نوعية".

بدوره، قال داوود الشيزاوي، رئيس ملتقى الاستثمار السنوي عن تقديره وامتنانه لرعاة الحدث قائلاً: "لقد أثبت ملتقى الاستثمار السنوي ومن خلال دوراته الماضية بأنه منصة رئيسية لتعزيز ودعم الاقتصاد العالمي والمساهمة في جعله أكثر تنوعاً وتطوراً واستدامة من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية وربط فرص الاستثمار بأهداف التنمية المستدامة. كما نجح الملتقى في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على خارطة الاستثمار العالمية، مما ساهم بشكل فعال في مسيرة التنمية في الدولة. ويعود ذلك وبشكل كبير إلى دعم والتزام رعاة الملتقى الذين يشاركوننا رؤيتنا وقيمنا. وأننا ممتنون لثقتهم وشراكتهم ونتطلع إلى استمرار تعاوننا في الدورات القادمة من هذا الحدث العالمي".

ويقام ملتقى الاستثمار السنوي هذا العام بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تحت شعار "التحول في أوجه الاستثمار: فرص الاستثمار المستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنوع والازدهار".