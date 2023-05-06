«الشارقة للإعلام» تشارك في ملتقى الاستثمار 2023

الشارقة (الاتحاد)

تشارك مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، في ملتقى الاستثمار السنوي، الذي يُقام في العاصمة أبوظبي خلال الفترة بين 8 و10 مايو الجاري تحت شعار «التحوّل في أوجه الاستثمار.. فرص الاستثمار المستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنوع والازدهار»، وذلك بحضور ومشاركة واسعة من ممثلي الدول وكبار المستثمرين العالميين وقادة الأعمال الدوليين من القطاعين العام والخاص، لاستعراض أحدث المستجدات وسبل تعزيز التنمية المستدامة والحلول المستقبلية للاقتصاد العالمي.

وأكد الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام، أن الهدف من المشاركة في الملتقى ضمن جناح إمارة الشارقة بالتعاون مع «استثمر في الشارقة»، هو الترويج للفرص الاستثمارية بالمدينة، وتوسيع شبكة أعمالها من خلال استعراض الخدمات التي تقدمها لرواد الأعمال وحزم التسهيلات التي تساعدهم بإنشاء شركاتهم، بما يسهم في إرساء نهج جديد لريادة الأعمال قائم على تبني أفكار ابتكارية تعزز الصناعات الإبداعية، مشيراً إلى أن المدينة تمكن الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والريادين من الانخراط في القطاعات الإعلامية والإبداعية، وتدعم المنطقة الحرة نمو رواد الأعمال المبدعين والشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير أفكارهم من خلال تراخيص تلبي احتياجاتهم المستقبلية على أفضل وجه.

وقال المدفع، إن أهمية المشاركة في مثل هذه الملتقيات والفعاليات الاستثمارية تكمن في التعرف على اتجاهات الاستثمار الجديدة، مشيراً إلى أن هذا الملتقى يعد أحد الأدوات المهمة التي يمكن من خلالها قراءة المشهد الاستثماري القوي لدولة الإمارات، ومحطة مهمة تجمع أقطاب الاستثمار ورواد الأعمال من الأفراد والشركات من مختلف دول العالم لاتخاذ قرارات حول الوجهة المستقبلية لاستثماراتهم.

وتدعم «شمس» النمو الاقتصادي من خلال شبكة شركاتها العالمية القوية، وتقدم الحلول المبتكرة وخدمات الدعم للعملاء، وتعمل على توسيع عملية تأسيس الأعمال، وتوفر منظومة تكنولوجيا شاملة، بالإضافة إلى تقديم الدعم لشركات الأعمال ذات الأفكار الرائدة، إذ نجحت المدينة في جذب رواد الأعمال إلى القطاع الإعلامي بفضل التزامها باستقطاب ورعاية وتعزيز نمو الشركات الإعلامية والإبداعية، والذي أثمر عن زيادة الشركات الإعلامية في محفظتها من العملاء.

وتسلّط هذه الدورة من الملتقى الضوء على أحدث الاتجاهات والفرص الاستثمارية لكافة القطاعات ضمن خمسة محاور رئيسية، هي: الاستثمار الأجنبي المباشر والشركات الناشئة.