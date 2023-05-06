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الاقتصادي

578 ألفاً من متعاملي «ديوا» يستخدمون «نهجي المستدام»

البرنامج يمكّن المتعاملين من مراقبة استهلاكهم بشكل استباقي (من المصدر)
7 مايو 2023 01:06

دبي (الاتحاد)

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، أن عدد المشتركين في برنامج «نهجي المستدام» الموجه إلى القطاع السكني قد وصل إلى 578.000 متعامل منذ إطلاقه في أكتوبر 2018 وحتى نهاية عام 2022. وحظي البرنامج الذي يُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، باستجابة واسعة لنجاحه في مساعدة المتعاملين على رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه والمساهمة في تقليل البصمة الكربونية.
ويهدف برنامج «نهجي المستدام» إلى تمكين المتعاملين من مراقبة وإدارة والتحكم في استهلاكهم بشكل استباقي ورقمي دون الرجوع إلى «الهيئة». ويعتمد البرنامج على تقنيات الذكاء الاصطناعي والعلوم السلوكية، ويشتمل على خواص رئيسية عدة تشمل لوحة تحكم تمكّن المتعاملين من مقارنة متوسط استهلاكهم الشهري للكهرباء والمياه، مع معدل استهلاك المنازل المجاورة المماثلة والمنازل المجاورة ذات الكفاءة العالية في منطقتهم، بهدف تشجيعهم على اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على بيانات ومعلومات محدثة. ويتم تزويد المتعاملين بتقريرٍ شهري حول حجم الاستهلاك. وتتيح «الهيئة» البرنامج من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي المتوافر على منصات «IOS» و«أندرويد»، و«هواوي» وساعات «أبل» الذكية.
وأشار معالي الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الهيئة تدعم استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030، من خلال توفير خدمات وبرامج مبتكرة وبنية رقمية تحتية متطورة تواكب أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما يتيح أتمتة جميع الإجراءات للمتعاملين والموظفين على حد سواء، ويعزز سعادة المجتمع ويتيح خدمات آنية وسلسة على مدار الساعة. وأسهم تطبيق استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه في تقليل استهلاك الكهرباء في دبي بنسبة 17% للفرد، وتقليل استهلاك المياه بنسبة 21% للفرد مقارنة بعام 2010. وتم تجنب ما يزيد على 14 مليون طن من الانبعاثات الكربونية خلال الفترة من 2011 إلى 2021.

دبي
هيئة كهرباء ومياه دبي
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