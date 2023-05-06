«النقد العربي» يحدد سياسات لدعم التحول الرقمي

حسام عبدالنبي (دبي)

كشف التقرير السنوي عن أنشطة صندوق النقد العربي، عن إصدار الصندوق مبادئ وأدلة استرشادية تتضمن سياسات استرشادية في 6 مجالات هي اعتماد الهوية الرقمية، قواعد اعرف عميلك الإلكترونية، قواعد إصدار العملات الرقمية، قواعد تبني العقود الذكية والإنفاذ القانوني لها، إنشاء الرموز غير القابلة للاستبدال، أنظمة الإنذار المبكر وإدارة الأزمات المصرفية لدى المصارف المركزية.

وأشار إلى أن الصندوق أكد على أهمية إنشاء مؤسسة ضمان الودائع كشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري كونها ركناً أساسياً في منظومة إدارة الأزمات المصرفية، منبهاً إلى أهمية وجود لجنة إدارة أزمات مصرفية ولجنة استقرار مالي داخل المصرف المركزي في الدول العربية، مع وضع إطار حوكمة فعال لهذه اللجنة ضمن الهيكل التنظيمي للمصرف المركزي.

تشجيع الابتكارات

وأكد صندوق النقد العربي، أهمية دعم التحول الرقمي في الدول العربية والانتقال للخدمات المالية الرقمية وتشجيع الابتكارات المالية. وأصدر الصندوق عدداً من المبادئ الإرشادية في هذا الشأن، أولها دليل إرشادي حول الهوية الرقمية وقواعد اعرف عميلك الإلكترونية وإلحاق العملاء عن بعد، حيث طالب الصندوق باعتماد مجموعة من السياسات الإرشادية اللازمة لدعم عملية الانتقال إلى اعتماد الهوية الرقمية.

وحسب التقرير السنوي عن أنشطة «الصندوق» خلال عام 2022، الذي تم اعتماده من مجلس محافظي صندوق النقد العربي، فإن الصندوق حدد مجموعة من الإجراءات التي يتم اتباعها للانتقال التدريجي نحو التطبيق الكامل للهوية الرقمية وقواعد اعرف عميلك الإلكترونية، وتشمل بناء الإطار القانوني والتشريعي لدعم تطبيقات الهوية الرقمية وتحديد المخاطر المرتبطة وكيفية التعامل معها، ووضوح الإجراءات بالنسبة للعملاء ومتطلبات التوعية، مشدداً على أهمية التنسيق والتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، إضافة إلى إيجاد متطلبات إنشاء إطار فعال للإشراف والرقابة.

وأوضح التقرير أن صندوق النقد العربي، حدد مجموعة من السياسات التي يمكن صياغتها عند تصميم العملة الرقمية وفقاً للظروف الخاصة بكل دولة، وذلك ضمن الدليل الإرشادي حول إصدار العملات الرقمية.

وقال إن الدليل تضمن مجموعة من القرارات المقترحة لدعم المصارف المركزية العربية في عملية صنع القرار أثناء مرحلة دراسة وتقييم عملية إصدار العملات الرقمية، بدءاً من مرحلة تحديد الدوافع لإصدار العملات الرقمية ووصولاً إلى اختيار التصميم الأنسب للعملة الرقمية التي تتوافق مع أهداف وموارد البنوك المركزية، مشيراً إلى أن الصندوق أوضح خلال الدليل الإرشادي حول «تبني العقود الذكية والإنفاذ القانوني لها في الدول العربية» أن هناك بعض المخاطر التي لا تغطيها التشريعات الحالية والخاصة بتبني العقود الذكية والإنفاذ القانوني لها في الدول العربية، ومنها عدم الكشف عن هوية أطراف العقود الذكية أو عن هويتها المستعارة، إلى جانب تناول جوانب تعزيز العناية الواجبة بالعملاء وتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأطر حماية البيانات وتحسن حماية المستثمرين.

مستقبل الرموز

ووفقاً للتقرير السنوي عن أنشطة صندوق النقد العربي، خلال عام 2022، فإن الصندوق ناقش خصائص الرموز غير القابلة للاستبدال، وحالات استخدامها، والأطر القانونية والتنظيمية والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى مستقبل الرموز غير القابلة للاستبدال في القطاع المالي والحاجة إلى بنية تحتية مالية قائمة على أنظمة التمويل اللامركزي، لافتاً إلى وجود بعض التوصيات للسلطات التنظيمية والإشرافية تتعلق بالأطر التنظيمية للحد من مخاطر عدم الامتثال، وكذا بمنصات وأسواق الرموز غير القابلة للاستبدال وسبل الحفاظ على الاستدامة البيئية.

وذكر تقرير صندوق النقد العربي، أنه لغرض دعم جهود الدول العربية في مجال تطوير القطاع المالي، فقد تم إصدار مبادئ إرشادية حول تعزيز أنظمة الإنذار المبكر وإدارة الأزمات المصرفية لدى المصارف المركزية، حيث تضمنت تلك المبادئ مجموعة من الجوانب التي تهم المصرف المركزي كسلطة لحل الأزمة المالية كذلك المتعلقة بتزويد المصرف المركزي بخطة الإنعاش المعتمدة من قبل مجلس إدارة البنك.

وكشف التقرير عن أن المبادئ الإرشادية أكدت على أهمية إنشاء مؤسسة ضمان الودائع كشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري كونها ركناً أساسياً في منظومة إدارة الأزمات المصرفية، منبهاً إلى أهمية وجود لجنة إدارة أزمات مصرفية ولجنة استقرار مالي داخل المصرف المركزي في الدول العربية، مع وضع إطار حوكمة فعال لهذه اللجنة ضمن الهيكل التنظيمي للمصرف المركزي.