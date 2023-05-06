توسعات فندقية جديدة تواكب نمو الطلب السياحي في دبي

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكد عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، قدرة القطاع الفندقي في دبي على استيعاب المزيد من الاستثمارات الفندقية خلال السنوات المقبلة وتحقيق عائدات مرتفعة، بفضل النمو القوي في الطلب السياحي على الإمارة.

وأوضح كاظم أن القطاع نجح خلال العام الماضي والربع الأول من عام 2023، في تسجيل أداء قوي، انعكس على معدلات الإشغال التي كانت بين الأعلى عالمياً ومتوسط الأسعار والعائد على الغرف، وذلك على الرغم من دخول نحو 30 ألف غرفة فندقية جديدة للسوق، مستفيداً من قوة الطلب وارتفاع مدة الإقامة من 3.5 ليلة إلى 4 ليالٍ.

وقال كاظم، في تصريحات صحفية، إن دبي تواصل العمل مع المستثمرين في القطاع الخاص والمطورين العقاريين للاستثمار في افتتاح المزيد من الفنادق في مختلف أنحاء دبي، مشيراً إلى أن أداء الفنادق في دبي حالياً وزيادة التدفقات السياحة يعتبران حافزاً لضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع.

وأشار أن متوسط الإشغال خلال الفترة الحالية مقارب لمستويات 2019، لافتاً إلى أن المؤسسة تعمل بشكل مستمر على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تطوير المزيد من الفنادق في جميع أنحاء دبي مع التركيز بشكل أكبر على منطقة جزز دبي لمواكبة الطلب المتنامي على الغرف مع زيادة التدفقات السياحية.

وأوضح كاظم أن متوسط مدة إقامة الزائر في دبي وصل إلى 4 ليالٍ مقارنة مع 3.5 ليلة في 2019، في حين أن متوسط أعداد الزوار المتكررين يصل إلى نحو 25%، وهذه النسبة تعتبر من الأعلى عالمياً، مشيراً إلى أن «سياحة دبي» تعمل بشكل متواصل على رفع هذه النسبة بالتوازي مع استقطاب زوار جدد من أسواق جديدة.

وقال: نسعى خلال عام 2023 وما بعده، إلى التركيز بشكل أساسي على دفع عجلة النمو، ودعم التجارب السياحية الكثيرة والمتنوعة في مختلف المجالات، بما فيها الترفيه والتسوق والثقافة، مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل بالتوازي مع توسعات «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» في إطار خطتها للترويج للإمارة في أسواق جديدة.

وأشار كاظم إلى أن دبي تعتمد استراتيجية التنوع للحافظ على استدامة نمو القطاع السياحي والتي تقوم على التنوع في الاعتماد على الأسواق السياحية وعدم الارتهان لأسواق محددة، بالإضافة إلى تنوع المنتج السياحي الذي توفره الإمارة وما نتج عنه من استقطاب شرائح سياحية مختلفة، مشيراً إلى أن دبي نجحت في ابتكار المنتج السياحي الذي يتناسب مع متطلبات السياحة العائلية وسياحة الترفيه وسياحة الأعمال وسياحة الحوافز والمؤتمرات والمعارض وسياحة المهرجانات وغيرها.

وأضاف كاظم أنه، خلال العام الماضي، نجحنا في الوصول إلى 62 سوقاً، بالإضافة إلى 18 سوقاً جديداً ليصل عدد الأسواق التي وصلت إليها الحملات التسويقية والترويجية إلى نحو 80 سوقاً؛ لذلك نلاحظ زيادة في عدد الزوار من أسواق جديدة، مثل السوق الهولندي، وهناك إمكانيات كبيرة في السوق التركي الذي يمكن الاستفادة منه بشكل أكبر بالنظر إلى حجمه وسهولة الوصول.

وأضاف كاظم أن دبي أطلقت مبادرات لتخفيف الإجراءات وإزالة العوائق بهدف استقطاب المزيد من المسافرين سواء بهدف السياحة أو الأعمال، إضافة إلى المبادرات الأخرى التي تشجع على الزيارة والإقامة في دبي، بما فيها التأشيرات والبرامج الجديدة مثل الإقامة الذهبية، التي تستهدف المستثمرين ورجال الأعمال والمواهب المتخصصة، وكذلك تأشيرة متعددة الدخول لمدة 5 أعوام للموظفين الأجانب العاملين في شركات عالمية متعددة الجنسيات مقرها دبي، وبرنامج العمل الافتراضي، وأيضاً التقاعد في دبي.