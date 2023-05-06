«سياحة دبي» تعقد أكبر برنامج استضافة للمشترين من 31 سوقاً

دبي (الاتحاد)

استعرضت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، خلال مشاركتها في الدورة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي، الذي أقيم في الفترة من 1 حتى 4 مايو الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، المقومات السياحية والتجارب المتميزة التي تقدمها دبي لزوارها بما يعزز من مكانتها كوجهة مفضلة للزيارة على مدار العام.

وأثمرت مشاركة الدائرة في المعرض بعقد اجتماعات في جناح دبي لأكثر من 122 شريكاً وممثلاً عن القطاعين العام والخاص، وهو ما يعزز من نجاح هذا المعرض، ويعطي نظرة إيجابية لقطاع السياحة في دبي لعام 2023 وما بعده. وضم جناح دبي بالإضافة إلى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، مسؤولين وممثلين من الجهات الحكومية الرئيسية والشركاء، بما في ذلك شرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب-دبي، وهيئة الصحة بدبي. كما نظمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أكبر برنامج استضافة للمشترين، بمشاركة 440 من المشترين الذين مثلوا 31 سوقاً ودولة مختلفة. وشاركت مجموعة من الشركات في برنامج استضافة المشترين ومنها رضا تورز، ونايت تورز، والمها العربي والمغامرات العربية، وهو ما مكن الضيوف من الاستمتاع بتجارب متنوعة والاطلاع على مناطق الجذب المميزة في المدينة، بما في ذلك زيارة متحف المستقبل، وبرج العرب، ومخيم سونارا الصحراوي. كما استقبل جناح دبي كبار الشخصيات الزائرة وكبار الدبلوماسيين.