الأحد 7 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

ارتفاع صادرات السيارات الأميركية إلى العراق

ارتفاع صادرات السيارات الأميركية إلى العراق
7 مايو 2023 01:06

بغداد (د ب أ) 

أخبار ذات صلة
إطلاق منتدى المال الأردني - العراقي يونيو المقبل
مقتل 3 من «داعش» بضربة جوية شمال بغداد

ارتفعت صادرات السيارات الأميركية الشخصية إلى العراق، لتبلغ 1021 سيارة في الربع الأول من 2023، مقارنة مع 99 سيارة فقط في الربع الأول من 2022. 
ونقل موقع «السومرية نيوز» العراقي، أمس، عن رئيس مؤسسة «عراق» المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية منار العبيدي قوله، إن «صادرات السيارات الأميركية الشخصية إلى العراق ارتفعت بنسبة 306% على أساس فصلي وبنسبة 931% على أساس سنوي ليبلغ مجمل السيارات المصدرة إلى العراق من الولايات المتحدة الأميركية 1021 سيارة في الربع الأول من 2023 مقارنة مع 99 سيارة فقط في الربع الأول من 2022».
 كما ارتفع معدل قيمة السيارات المستوردة من 8500 دولار في الربع الأول من عام 2022 إلى 32 ألف دولار للسيارة الواحدة في الربع الأول من 2023، وبلغت قيمة السيارات الأميركية المصدرة إلى العراق في الربع الأول من 2023 نحو 32 مليون دولار مقارنة مع 8.5 مليون دولار في الربع الأول من 2022، وفقا للعبيدي. 
وعزا العبيدي هذا الارتفاع إلى الطلب المتزايد على السيارات الأميركية رباعية الدفع في العراق وارتفاع الحصة السوقية للسيارات الأميركية على حساب باقي أنواع المناشئ الأخرى. وأشار الموقع إلى أن التبادل التجاري الأميركي مع العراق تراجع من 15 مليار دولار في 2014 إلى 8.4 مليار دولار في 2019.

السيارات الأميركية
العراق
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
الدوري السعودي.. الاتحاد يتحدى التعاون والنصر لعبور الخليج
الرياضي
الدوري السعودي.. الاتحاد يتحدى التعاون والنصر لعبور الخليج
اليوم 13:15
مسؤولون: ملتقى الاستثمار منصة للتوجهات الاستثمارية العالمية
الاقتصادي
مسؤولون: ملتقى الاستثمار منصة للتوجهات الاستثمارية العالمية
اليوم 13:13
«الاقتصاد» توقع اتفاقية تعاون مع رابطة المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال
الاقتصادي
«الاقتصاد» توقع اتفاقية تعاون مع رابطة المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال
اليوم 12:58
«كابسات» ينطلق بدبي 16 مايو بمشاركة 340 عارضاً و75 متحدثاً
الإمارات
«كابسات» ينطلق بدبي 16 مايو بمشاركة 340 عارضاً و75 متحدثاً
اليوم 12:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©