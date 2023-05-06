ارتفاع صادرات السيارات الأميركية إلى العراق

بغداد (د ب أ)

ارتفعت صادرات السيارات الأميركية الشخصية إلى العراق، لتبلغ 1021 سيارة في الربع الأول من 2023، مقارنة مع 99 سيارة فقط في الربع الأول من 2022.

ونقل موقع «السومرية نيوز» العراقي، أمس، عن رئيس مؤسسة «عراق» المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية منار العبيدي قوله، إن «صادرات السيارات الأميركية الشخصية إلى العراق ارتفعت بنسبة 306% على أساس فصلي وبنسبة 931% على أساس سنوي ليبلغ مجمل السيارات المصدرة إلى العراق من الولايات المتحدة الأميركية 1021 سيارة في الربع الأول من 2023 مقارنة مع 99 سيارة فقط في الربع الأول من 2022».

كما ارتفع معدل قيمة السيارات المستوردة من 8500 دولار في الربع الأول من عام 2022 إلى 32 ألف دولار للسيارة الواحدة في الربع الأول من 2023، وبلغت قيمة السيارات الأميركية المصدرة إلى العراق في الربع الأول من 2023 نحو 32 مليون دولار مقارنة مع 8.5 مليون دولار في الربع الأول من 2022، وفقا للعبيدي.

وعزا العبيدي هذا الارتفاع إلى الطلب المتزايد على السيارات الأميركية رباعية الدفع في العراق وارتفاع الحصة السوقية للسيارات الأميركية على حساب باقي أنواع المناشئ الأخرى. وأشار الموقع إلى أن التبادل التجاري الأميركي مع العراق تراجع من 15 مليار دولار في 2014 إلى 8.4 مليار دولار في 2019.