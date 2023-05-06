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الاقتصادي

إطلاق منتدى المال الأردني - العراقي يونيو المقبل

إطلاق منتدى المال الأردني - العراقي يونيو المقبل
7 مايو 2023 01:06

عمان (د ب أ)

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ينظم مجلس الأعمال العراقي في الأردن، الشهر المقبل بالعاصمة عمان منتدى المال والأعمال الأردني - العراقي تحت شعار «بناء جسور الازدهار المشترك»، بمشاركة واسعة من المستثمرين وأصحاب الأعمال وشركات البلدين، ودول أخرى. 
ووفق وكالة أنباء «بترا»، أمس، يركز المجلس بالمنتدى، الذي سيفتتح في 20 يونيو المقبل على قطاعات الصناعة والمال والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمقاولات والإنشاءات والتطوير العقاري والطاقة والتعدين. وسيقام على هامش المنتدى لقاءات ثنائية بين المشاركين ومعرض للشركات لعرض منتجاتها وخدماتها.

العراق
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