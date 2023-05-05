«ثقافة وسياحة - أبوظبي» تُطلق 3 مبادرات للاستدامة

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ثلاث مبادرات جديدة تُعزز الاستدامة في القطاع السياحي، وتُمكن الشركاء من تطبيق الممارسات المستدامة في أعمالهم.

وتأتي هذه المبادرات انسجاماً مع رؤية أبوظبي في الحفاظ على مكانتها وجهةً سياحيةً مستدامةً ورائدةً. وتشمل المبادرات الأدلة الإرشادية الجديدة الخاصة بالقطاع والاستدامة السياحية، ونظام قياس الانبعاثات الكربونية الخاص بالفنادق في أبوظبي لتقدير البصمة الكربونية التي تخلّفها، وتدقيق استهلاك الطاقة بجميع الفنادق في الإمارة.ويسترشد إطار الاستدامة الشامل للدائرة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ويتماشى مع رؤية منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة لعام 2030. وتم اعتماد هذا الإطار بناء على اهتمامات المسافرين العالميين بشأن البيئة واهتمامهم بالسفر المستدام. وقال سعيد علي عبيد الفزاري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «إنّ ترسيخ مبادئ الاستدامة في قطاعي الثقافة والسياحة. يعدّ ركيزة ضرورية للارتقاء بجودة الحياة لكل من مواطني الإمارة والمقيمين فيها والزوار. ومن خلال التعاون الوثيق مع شركائنا في قطاع الضيافة وتنظيم الفعاليات، يمكننا تمهيد الطريق لمستقبل أكثر استدامة، فضلاً عن تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للسياحة البيئية».

أدلة إرشادية للاستدامة السياحية

تحدد الأدلة الإرشادية للاستدامة السياحية التوصيات عبر فئات الاستدامة الرئيسة، بما في ذلك المواقع الثقافية والتراثية، والفعاليات، والمطاعم، والمنشآت الفندقية، ومناطق الجذب السياحية والترفيهية، فضلاً عن وكلاء السفر ومنظمي الرحلات. بناءً على هذه الأدلة، يمكن أن يتمكن القطاع السياحي في أبوظبي من تقليل الانبعاثات التي تزيد من مخاطر الاحتباس الحراري، والتخفيف من آثار التغير المناخي، والمساهمة في الحلول المبتكرة.

نظام قياس نسبة الانبعاثات الكربونية

وبصفتها الجهة المنظمة لقطاع السياحة في الإمارة، أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن مبادرتها الخاصة بنظام قياس الانبعاثات الكربونية بقطاع السياحة، والتي يمكن استخدامها لتقدير وتحليل البصمة الكربونية لفنادق أبوظبي عبر مختلف مصادر الانبعاثات الكربونية، وإنشاء آلية لمكافأة الفنادق الأكثر استدامة، وتحديد الفنادق التي تحتاج الدعم للوصول لمعدلات أكثر استدامة، والاستفادة من هذه البيانات لتمكين القطاع السياحي من تحديد الأهداف المناخية المناسبة لتخفيض نسبة ثاني أكسيد الكربون التي ينتجها القطاع تماشيًا مع التزامات الدولة لتقليل انبعاثات الكربون.

تدقيق استهلاك الطاقة بالفنادق

كما تعمل الدائرة على تسهيل عمليات التدقيق الخاص بالطاقة واستخداماتها على الفنادق في الإمارة لتحديد حلول توفير الطاقة ذات التأثير الأفضل على البيئة. وعند الانتهاء من التدقيق، ستستخدم الدائرة النتائج لتزويد الفنادق بالتوصيات بشأن الممارسات التي تساعدها على الحد من الانبعاثات الكربونية، باستخدام خط الأساس الذي حددته أداة قياس الانبعاثات الكربونية كمعيار لأهداف الخفض. ومن المقرر أن يتم الكشف عن تطورات وتقارير مبادرتي نظام قياس الانبعاثات الكربونية وتدقيق استهلاك الطاقة بالفنادق قبل موعد انطلاق الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) التي ستستضيفها دبي في نوفمبر 2023.