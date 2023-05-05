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10.4 مليار درهم تداولات عقارات دبي في أسبوع

10.4 مليار درهم تداولات عقارات دبي في أسبوع
6 مايو 2023 01:13

دبي (الاتحاد) 

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع المنتهي أمس، أكثر من 10.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 2428 مبايعة بقيمة 6.3 مليار درهم منها 189 مبايعة للأراضي بقيمة 1.19 مليار درهم و2239 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.11 مليار درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 52 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.
وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 63 مبايعة بقيمة 188 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 90 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 78 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية وأخيرا مبايعة بقيمة 67 مليون درهم في منطقة برج خليفة.
وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 244 مبايعة بقيمة 737 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 233 مبايعة بقيمة 187 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 3.69 مليار درهم منها 80 رهن أراض بقيمة 1.42 مليار درهم و432 رهن فلل وشقق بقيمة 2.27 مليار درهم.
أما الهبات فسجلت 110 هبات بقيمة 496.92 مليون درهم.

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