«فلاي دبي» تطلق 3 رحلات إلى بوزنان البولندية

دبي (الاتحاد)

تطلق فلاي دبي، ثلاث رحلات أسبوعية إلى بوزنان ببولندا اعتباراً من 29 أكتوبر، لتصبح أول ناقلة وطنية تشغل رحلات مباشرة من دبي إلى هذه المدينة، وثالث وجهة للناقلة في بولندا بعد كراكوف ووارسو.

وتعمل الرحلات إلى مطار بوزنان من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي أيام الأربعاء والجمعة والأحد. وتشغل فلاي دبي رحلة يومية إلى وارسو وخمس رحلات أسبوعياً إلى كراكوف ترتفع إلى رحلة يومية اعتبارا من 26 يونيو المقبل.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «شهدنا طلبا متزايدا على السفر بين دولة الإمارات وبولندا منذ بدء عملياتنا إلى السوق في عام 2018 مع إطلاق الرحلات إلى كراكوف. يسعدنا أن نرى شبكتنا تتوسع إلى ثلاث محطات هناك، حيث ستوفر رحلات بوزنان لمسافرينا المزيد من الخيارات للسفر إلى بولندا، وتفتح فرصًا لمزيد من التجارة والسياحة. فلاي دبي ملتزمة بتعزيز التواصل بين الثقافات ونتطلع إلى تعزيز الروابط بين البلدين في مختلف المجالات».