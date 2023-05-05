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بنك الشارقة يزيد رأسماله 800 مليون درهم

بنك الشارقة
6 مايو 2023 01:13

الشارقة (الاتحاد) 

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وافقت الجمعية العمومية لبنك الشارقة على زيادة رأسمال البنك بقيمة 800 مليون درهم. وقال البنك في بيان: تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز المركز المالي للبنك وحفز نموه المستقبلي، وتشمل إصدار 800 مليون سهم جديد بالقيمة الاسمية.
ستكون الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثماري لحكومة الشارقة، المستفيد الأول من هذه الزيادة في رأس المال، حيث ترتفع حصتها في البنك من 17.16% إلى 40% تقريباً. ويعكس ذلك الشراكة القوية والمستمرة بين بنك الشارقة وحكومة الشارقة. وحصل البنك على الموافقات اللازمة لزيادة رأس المال من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.
وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة: «سعداء بموافقة الجمعية العمومية السنوية على هذه الزيادة الكبيرة في رأس المال، ويشكل ذلك دليلاً ملموساً على ثقة مساهمينا الاستراتيجيين برؤيتنا ومساعينا المستقبلية. وتساعدنا هذه الخطوة على تسريع وتيرة النمو، وإغناء العلاقات مع العملاء، وزيادة القيمة المحققة للمساهمين، وإحداث تأثير إيجابي عميق على المجتمع عموماً».
أضاف: «تؤدي زيادة رأس المال هذه إلى رفع إجمالي رأسمال بنك الشارقة إلى 3 مليارات درهم، الأمر الذي يعزز مركزه المالي بشكل كبير ويدعم قدرته على اغتنام فرص استثمارية جديدة. وتعكس هذه الخطوة التزام بنك الشارقة بالحفاظ على المعايير العالية لعملياته، والمساهمة في نمو وتطور الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً».

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