مواقف بحرية وجافة مجانية للمواطنين في منطقة الظفرة

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت أبوظبي البحرية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل - أبوظبي، مبادرة جديدة يتم بموجبها توفير مواقف رسو بحرية وجافة، مجانية، لمواطني دولة الإمارات في منطقة الظفرة، والتي من المتوقّع أن تشهد نمواً متزايداً في حركة القوارب والسياحة الترفيهية.

تأتي هذه المبادرة في إطار المسؤولية المجتمعية لكل من أبوظبي البحرية ودائرة البلديات والنقل، والتزامهما بدعم منطقة الظفرة وتطوير مجتمعها البحري، من خلال تعزيز فرص العمل المحلية، والحفاظ على التراث البحري الغني والثقافة العريقة التي تتمتع بها.

ويُشترط على كل من يرغب بتقديم طلب للحصول على مواقف مجانية، أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة المقيمين في منطقة الظفرة، وأن يقدّم الوثائق المطلوبة، بما في ذلك الهوية الإماراتية، ورخصة قارب سارية المفعول، وما يُثبت إقامته في منطقة الظفرة. وستسهم الموافقة على الطلب في تسريع إجراءات الحصول على المراسي الجافة والبحرية بغض النظر عن عدد القوارب المملوكة. وللتقدّم بطلب، يتوجّب على سكان المنطقة تقديم الوثائق المطلوبة في مكتب المرسى الأقرب إليهم بما يشمل السلع، ودلما، والمرفأ، والفياي.

واستعداداً لإطلاق هذه المبادرة الجديدة، سيتم توفير 696 موقفاً بشكلٍ فوري، بالإضافة إلى 116 موقفاً إضافياً سيكون متاحاً في جبل الظنة (قيد الإنشاء)، لجميع أنواع القوارب المُسجّلة للأفراد، مثل قوارب الصيد والقوارب الترفيهية والقوارب الخشبية، في حين لا يشمل ذلك السفن التجارية.من جهته، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «نستثمر باستمرار في مشاريع تنموية مهمّة، تسهم في تقديم قيمة مضافة لمجتمعاتنا المحلية. وإذ يُعد تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل من أهم أولوياتنا الاستراتيجية، فإن هذا الاستثمار في منطقة الظفرة سيعزز فرص عمل المواطنين والشركات بشكل عام، وبالتأكيد سيؤدي إلى مساهمة إيجابية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي».

وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى دعم وتحقيق ازدهار مجتمعاتنا المحلية، يسعدنا إطلاق هذه المبادرة الجديدة، كجزء من مسؤوليتنا المجتمعية وجهودنا المستمرة لدعم منطقة الظفرة والحفاظ على هويتنا المحلية وإرثنا العريق. كما نأمل أن تسهم هذه المبادرة في زيادة فرص العمل لسكان المنطقة».