«الإمارات الدولية للاستثمار» ترفع حصتها في «أبوظبي الإسلامي» إلى 47%

أبوظبي (وام)

استحوذت شركة الإمارات الدولية للاستثمار، الذراع الاستثماري الاستراتيجي للوطنية القابضة، على حصة قدرها 7.6% في مصرف أبوظبي الإسلامي من شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة).

وترفع هذه الصفقة إجمالي حصة شركة الإمارات الدولية للاستثمار في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 47%، مما يشير إلى ثقتها في آفاق النمو طويل الأجل لثاني أكبر مصرف إسلامي في الإمارات العربية المتحدة من حيث الأصول.

وتمتلك شركة الإمارات الدولية للاستثمار استثمارات في عدة قطاعات بما في ذلك الخدمات المصرفية، وإدارة الأصول، والاستثمار العقاري، والضيافة، والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى الغذاء والزراعة.

وبصفتها مستثمراً عالمياً مسؤولاً، تتماشى هذه الصفقة مع نهج مبادلة في إدارة أصول محفظتها بشكل نشط، وتنسجم مع استراتيجيتها لخلق قيمة طويلة الأجل من خلال الاستثمار في مختلف القطاعات، كما وتواصل مبادلة التزامها تجاه القطاع المصرفي في دولة الإمارات كأحد أكبر المستثمرين في القطاع. وقد أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB عن تسجيل نمو في صافي الربح خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة 54%، ليصل إلى 1.1 مليار درهم، نتيجةً للنمو الكبير الذي شهده المصرف وارتفاع هوامش الربح.

وسجل المصرف عائدات قياسية بلغت 2 مليار درهم لنفس الفترة، بزيادة قدرها 45% على أساس سنوي. ويعزى هذا إلى نمو قدره 81% في الدخل من تمويل المتعاملين والذي وصل إلى 1.4 مليار درهم إماراتي، وذلك نتيجة النمو في عمليات تمويل العملاء وارتفاع هوامش الربح.

كما حقق المصرف عائداً قياسياً على حقوق الملكية بنسبة 23.4%، ويواصل المصرف الذي تتوافق تعاملاته مع أحكام الشريعة الإسلامية جذب العملاء واستقطابهم، حيث انضم لقائمة عملاء المصرف 46 ألف عميل جديد في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023.

إلى ذلك، شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس تنفيذ 3 صفقات كبيرة على أسهم شركة «مصرف أبوظبي الإسلامي».

وتم تنفيذ الصفقات على نحو 276.5 مليون سهم بقيمة قاربت 2.5 مليار درهم بسعر 9.1 درهم للسهم الواحد.