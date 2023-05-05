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7.3 مليار درهم أرباح «ألفا ظبي»

7.3 مليار درهم أرباح «ألفا ظبي»
6 مايو 2023 01:13

أبوظبي (الاتحاد) 

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حققت شركة «ألفا ظبي القابضة» صافي ربح قدره 7.3 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري بنمو 161% على أساس سنوي مقارنة ب2.8 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود سبب هذه الزيادة إلى تحويل شركة بيور هيلث من شركة تابعة إلى استثمارات في شراكة بالإضافة إلى نمو الإيرادات بشكل كبير لتصل إلى 12.8 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 56% على أساس سنوي مقارنة بـ8.2 مليار درهم محققة في الربع الأول من العام 2022. وقال المهندس حمد سالم محمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة ألفا ظبي القابضة: «حققت ألفا ظبي نتائج مالية قوية مع استمرارها في ترسيخ مكانتها شركة استثمار قابضة إقليمية رائدة.. وتستمر أعمالنا المتنوعة في النمو في ظل الظروف والمقومات الإيجابية في أسواق دولة الإمارات مدعومة بأسس اقتصادية قوية». 
وأضاف:«تواصل ألفا ظبي عمليات الاستحواذ والاستثمارات كجزء من استراتيجيتها للنمو وقد أعلنت عن شراكة مع مبادلة للاستثمار المشترك في فرص الائتمان العالمية. ولا تزال المجموعة تتمتع بتمويل جيد مع مركز نقدي قوي يبلغ 16.6 مليار درهم لدعم ودفع النمو والتوسع في جميع القطاعات والمناطق الجغرافية».

الإمارات
شركة ألفا ظبي القابضة
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