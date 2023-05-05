%13 نمو الرخص الجديدة في عجمان

عجمان (الاتحاد)

أظهر التقرير الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، نمو الرخصة الجديدة بنسبة 13% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث أصدرت الدائرة 1483 رخصة جديدة.

وجاءت أنشطة الاستيراد والتصدير وبيع العطور بالتجزئة والتجارة العامة، وتجارة الملابس النسائية الجاهزة بالجملة من ضمن أكثر الرخص التجارية الجديدة الصادرة في الإمارة، خلال هذه الفترة، في حين جاء بيع الوجبات والمطاعم وصيانة المباني وصالونات الحلاقة وتفصيل وخياطة الملابس النسائية، ضمن أكثر الرخص الجديدة المهنية الصادرة في الربع الأول.

كما أظهر التقرير نموا في حركة تجديد الرخص، بمعدل وصل إلى 3%، وحركة إصدار التصاريح بنسبة 9%، مقارنة بالربع الأول لعام 2022.

وقال عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان: أظهرت النتائج تحسناً ملحوظاً في حركة الأعمال والاستثمار، وتشير إلى نمو مستدام في اقتصاد إمارة عجمان، وتعد شهادة على مرونة واستدامة اقتصاد الإمارة، وتنامي الثقة في بيئة الأعمال، ونجاح الخطة الاستراتيجية الرامية إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام والمتنوع والقائم على تعزيز الإنتاجية والابتكار.

وأكد الحمراني، استمرار الدائرة في دعم عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة من خلال مبادراتها ومشاريعها وخطتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز ودعم بيئة الأعمال من خلال العمل المستمر والدؤوب على تحسين كافة خدمات الدائرة التي تقدم للمتعاملين من مستثمرين وشركاء ومجتمع خاصة تيسير إجراءات تسجيل الأعمال والاستثمار، وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين والمتعاملين، الأمر الذي يتيح لهم إمكانية تأسيس أعمالهم خلال فترة زمنية وجيزة، إلى جانب سعي الدائرة إلى مساعدة المستثمرين عبر التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية.