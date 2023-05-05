وزارة الاقتصاد: 3678 علامة تجارية جديدة بالإمارات خلال 4 أشهر

رشا طبيلة (أبوظبي)

كشفت وزارة الاقتصاد عن تسجيل ما يزيد على 3678 علامة تجارية جديدة في الإمارات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري شملت شركات محلية وعالمية.

وأشارت الوزارة في تقرير العلامات التجارية الصادر أمس، أنه تم تسجيل أكثر من 865 علامة تجارية جديدة خلال شهر أبريل الماضي.

وشملت العلامات الجديدة قطاعات متنوعة وكثيرة منها قطاع التقنيات المتقدمة والإلكترونيات والهواتف المتحركة ونظم الحاسب الألي واجهزة الاتصال وقطاع الأغدية والمطاعم والفنادق والضيافة وتجارة التجزئة وقطاع النفط وحقول النفط والخدمات البترولية والتوريدات، إضافة إلى قطاع المصارف والتمويل والمقاولات والسيارات وقطع غيار السيارات وتاجير السيارات وزينة السيارات والزراعة والاستثمار والصناعة والتجارة العامة والإعلام والخدمات اللوجيستية والمعارض وتنظيم الفعاليات والمعدات الثقيلة والأبحاث والنشر والتدريب والاستشارات وحلول التغليف والتصميم، فضلا عن القطاع الصحي من المستشفيات والصيدليات والمؤسسات الخيرية والمجوهرات والعطور ومواد التجميل والمستحضرات الطبيعية ومنتجات العناية الشخصية والأزياء والموضة والرسم والرياضة.

وتصنف العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة الإمارات باعتبارها مركزاً إقليمياً لكبريات العلامات التجارية التي تعتبرها نقطة انطلاق أيضا لعملها في بقية دول منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام.

وتتولى إدارة العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد مسؤولية تطبيق الإجراءات المتعلقة باستلام طلبات تسجيل العلامات التجارية وفحصها واتخاذ إجراءات متابعة الإعلان والاعتراض عن العلامة والتسجيل وإصدار شهادات التسجيل وغيرها من الإجراءات الأخرى ذات العلاقة بعمل القطاع.