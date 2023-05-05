الإمارات والولايات المتحدة تبحثان التعاون في قطاعات اقتصاد المستقبل

تكساس (الاتحاد)

بحث وفد من كبار المسؤولين وقادة الأعمال في دولة الإمارات، برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، خلال زيارته لولاية تكساس الأميركية، فرص التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، مع التركيز على قطاعات اقتصاد المستقبل.

وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي إن الإمارات تعطي الأولوية للاستثمار في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة لأنها تنطوي على إمكانات نمو عالية وتوفر حلولًا مؤثرة عالميًا لمشكلة التغير المناخي.

وأضاف: «إن الولايات المتحدة شريك تجاري واستثماري طويل الأمد لدولة الإمارات وخصوصاً في جهود تطوير مصادر بديلة للطاقة. تم استعراض الابتكارات الجديدة في الولايات المتحدة في عدد كبير من المجالات، ابتداءً من الضيافة والنقل منخفض الكربون إلى المدن الذكية، ونحن حريصون على إقامة الشراكات التي من شأنها تعزيز هذه الابتكارات».

وخلال زيارته إلى تكساس، عقد معالي الزيودي اجتماعاً مع كيرك واتسون عمدة مدينة أوستن، كما حضر معاليه اجتماع مائدة مستديرة لغرفة التجارة في أوستن، بحضور عدد من كبار مسؤولي الولاية، حيث جرت مناقشات حول أفضل سبل تعزيز التجارة البينية خصوصاً في مجالات تكنولوجيا المعلومات وقطع غيار السيارات والآلات.

وأعقب ذلك عدد من الاجتماعات الثنائية للوفد الإماراتي مع الشركات الناشئة الرائدة في أوستن، وركز معالي الزيودي خلال هذه الاجتماعات على التطورات الإيجابية التي شهدتها بيئة الأعمال في دولة الإمارات، كما سلط الضوء على حوافز الوصول إلى السوق الإماراتي التي توفرها مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مثل التأسيس والترخيص السريع وإصدار التأشيرات، وسهولة الاستفادة من التسهيلات الائتمانية والحوافز العقارية. كما قام الوفد الإماراتي بزيارة ميدانية لشركة «ستيلث باور»، وهي شركة تزود أساطيل المركبات بالكهرباء وحلول خارج الشبكة من شأنها خفض انبعاثات الكربون الناتجة عن مركبات المرافق والطوارئ والمركبات العسكرية.

ويشار إلى أن وفد دولة الإمارات في الزيارة الرسمية إلى ولايتي تكساس وواشنطن ضم كلاً من محمد المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، وسعود النويس الملحق التجاري في سفارة دولة الإمارات بالولايات المتحدة، وكريم جمال مدير مكتب التجارة في سفارة دولة الإمارات، وأحمد الصوالحي مدير المشاريع الخاصة والتواصل - مكتب التجارة في سفارة دولة الإمارات.